Malaguti Drakon 125 Sportliches Naked-Bike für den Nachwuchs

Auf der Mailänder Messe zeigt sich die Drakon 125 noch als Concept-Bike. Das sportliche Naked-Bike wurde von Grund auf neu gestaltet und ist eines der ersten Ergebnisse des 2019 eingerichteten Designzentrums in der KSR-Unternehmenszentrale in Österreich. Entsprechend übernimmt sie kaum einen Teil von den bereits verfügbaren 125er-Schwestermodellen. Die Drakon tritt mit 17-Zoll-Gussfelgen, USD-Gabel, Zentralfederbein und Under-Engine-Auspuff an. Vor der Gabel hängt ein verkleideter Scheinwerfer, das schlanke Heck ragt spitz zulaufend weit in die Höhe. Insgesamt nimmt die Drakon viele Designanleihen bei den Duke-Modellen von KTM. Die Drakon 125 soll in der zweiten Jahreshälfte 2020 in Serie gehen.

Ausblick auf Elektro-Sportler

Aber auch E-Mobilität ist Malaguti wichtig. Gezeigt wurde auch das Konzeptfahrzeug RSTE – ein vollverkleidetes Racing-Bike, das von einem zentral angeordneten Elektromotor mit 8 kW Maximalleistung (3 kW Nenndauerleistung) angetrieben wird. Die Kraft wird über ein Schaltgetriebe auf das Hinterrad gebracht. Zwei Lithium-Akkupacks mit jeweils 1,68 kWh sollen für eine mehr als nur alltagstaugliche Reichweite sorgen. Malaguti hat sich zum Ziel gesetzt, den lautlosen Racer noch Ende des Jahres 2020 auf den Markt zu bringen.

Darüber hinaus soll der Scooter Madison zukünftig auch in der Achtelliterklasse an den Start gehen, die Modelle DUNE, XTM, XSM und RST wird es auch mit 250 cm³-Motor geben.