KTM Superbike in limitierter Stückzahl 121 PS, 140 Kilo und nur 100 Stück

KTM könnte mit dem 890er-Motor einen Weg gehen, den viele sich schon lange wünschen: Eine limitierte Superbike-Version steht in der Startaufstellung. Die Krämer GP2 R scheint Basis zu sein.

128 PS, 105 Nm und 140 Kilogramm Leergewicht huschen im Millisekunden-Takt über den BIldschrim. KTM hält sich im Teaservideo mit Chancen zum einfachen Informationsgewinn zurück. Weitere Notizen sind Fertigung in Handarbeit, die limitierte Stückzahl von 100, geschmiedete Felgen von Dymag und eine Renn-Anlage von Akrapovic. Fertig ist das Track-Only-Bike von KTM. Vielleicht primär von Krämer, denn dieser Name prangt groß auf einem der Verkleidungsteile in KTM-Orange, Und Krämer hat auf Basis der Duke 890 R schon einen Rennstrecken-Umbau im Angebot.

Krämer GP2 R

Die deutsche Rennsportschmiede Krämer hat auf Basis der Duke 890 R ein Rennstrecken-Kit entwickelt, das die Kollegen von PS exklusiv gefahren sind. Im direkten Vergleich fallen die nahezu identischen Leistungsdaten und das Gewicht auf. Die Idee, Krämer baue die 100 Stück selbst unter Flagge von KTM, ist naheliegend. Übrigens will Krämer für die GP2 R 29.900 Euro.

Carlos Dominguez Schräg kann die GP2 R von Krämer. Eine KTM mit gleichen Setup könnte das auch.

KTM präsentiert

Am 20. Juli 2021 lüftet KTM offiziell das Tuch von der limitierten Rennversion. Um 16 Uhr geht es auf dem Youtube-Kanal von KTM los.

Fazit

Am Ende ist es keine Überraschung, dass KTM die potente Basis Duke 890 in eine Rennkombi steckt. Ob die Limitierung auf 100 ein Abklopfen des Marktes ist oder eine Basis für eine eigene Rennserie, erfahren wir am 20.7.2021.