Alt gegen neu: Honda CBR 600 RR 2007 vs. 2025 – zwischen Rennstrecke und Realität

Etwas Skepsis scheint berechtigt. Rennstrecken-Action wird einerseits eine immer kleinere Nische, andererseits neigt man beim Blick auf und unter das Blech der neuen Honda CBR 600 RR eher dazu, lebensverlängernde Maßnahmen als Wiedergeburt zu unterstellen.

Winglets und karges Maß an Fahrelektronik Schüchterne Winglets, zackige Front samt LED-Ausstattung, neue Fahrwerks-Hardware und ein für Sportmotorräder fast schon karges Maß an Fahrelektronik. Mehr sieht man nicht. Und von mehr als einem My mehr Spitzenleistung, etwas mehr Gewicht und minimal veränderter Geometrie liest man auch nicht.