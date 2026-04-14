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Alt gegen neu: Honda CBR 600 RR 2007 vs. 2025 – zwischen Rennstrecke und Realität

Honda CBR 600 RR alt gegen neu im Vergleich
Präzisionsgerät zwischen Rennstrecke und Realität

Kleinste Gänge und größte Drehzahlen, während man zusammengefaltet den Kopf überstreckt: Das war schon vor 20 Jahren speziell. Gar so sehr, dass 600er-Supersportler lange als ausgestorben galten. Dann reinkarnierte Honda 2024 die CBR 600 RR. Wie gut lässt sich ein tot geglaubtes Konzept modernisieren? Vergleich mit einer 2007er-CBR.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 14.04.2026
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Honda CBR 600 RR alt gegen neu
Foto: Tyson Jopson

Etwas Skepsis scheint berechtigt. Rennstrecken-Action wird einerseits eine immer kleinere Nische, andererseits neigt man beim Blick auf und unter das Blech der neuen Honda CBR 600 RR eher dazu, lebensverlängernde Maßnahmen als Wiedergeburt zu unterstellen.

Winglets und karges Maß an Fahrelektronik

Schüchterne Winglets, zackige Front samt LED-Ausstattung, neue Fahrwerks-Hardware und ein für Sportmotorräder fast schon karges Maß an Fahrelektronik. Mehr sieht man nicht. Und von mehr als einem My mehr Spitzenleistung, etwas mehr Gewicht und minimal veränderter Geometrie liest man auch nicht.

Und doch wurden 2025 stolze 868 Einheiten der neuen Honda CBR 600 RR abgesetzt (Stand Oktober 2025), was "nur" die Hälfte des Absatzes in 2007 war. Trotz etwa ...