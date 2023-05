Leak: Aprilia RSV4 und Tuono V4 neu für 2024 Winglets für Aprilia RSV4 und Tuono V4

Im Motorsport aktive Hersteller streben sowohl Technologietransfer als auch Imagetransfer von den Werksrennern hin zu den Serienmodellen an. Auf diesem Weg sind unter anderem die Frontspoiler, genannt Winglets, in die Verkaufsräume der Händler und auf die Straße gekommen. Auf Änderungen am Werksrenner folgen meist Änderungen am betreffenden Serienmodell. Aktuelles Beispiel: Erlkönigfotos von Aprilia.

Aprilia RSV4 und Tuono V4 als Erlkönige gesichtet

Die beiden aktuellen Topmodelle von Aprilia, das Superbike RSV4 und das Hyper-Naked-Bike Tuono V4, wurden anscheinend im Mai 2023 als Erlkönige in einer Werkstatt oder Rennstrecken-Box fotografiert. Genauer gesagt: die mutmaßlich neuen Versionen dieser Modelle. An beiden unauffällig schwarzen Aprilias ist ein umso auffälligeres neues Merkmal zu sehen: große Frontspoiler-Winglets für verbesserte Aerodynamik sowie mehr Abtrieb und stärkeren Anpressdruck am Vorderrad bei hohen Geschwindigkeiten.

Frontspoiler-Winglets von der Aprilia RS-GP

Diese XL-Winglets scheinen von der Aprilia RS-GP, also von der aktuellen MotoGP-Rennmaschine übernommen zu werden. Ob völlig identisch und ebenfalls aus leichtem Carbon gefertigt oder nur ähnlich und aus Kunststoff, ist auf den Fotos nicht eindeutig zu erkennen. An den übrigen Anbauteilen, von den Scheinwerfern über die Lenkerarmaturen hin zum Endschalldämpfer, sind die RSV4 und die Tuono V4 jedenfalls als straßenzulassungstaugliche Serienmodelle zu identifizieren.

V4-Motor mit rund 1.100 Kubik und bis zu 217 PS

Änderungen am Fahrwerk oder am Motor sind auf den Erlkönigfotos keine zu sehen – was jedoch nicht ausschließt, dass es welche geben könnte. Aktuell nennt Aprilia für die Tuono V4 mit 1.077 Kubik 175 PS Spitzenleistung, für die RSV4 mit 1.099 Kubik 217 PS. Allerdings: Bei vergleichsweise "niedrigen" 175 PS der aktuellen Tuono ergäben Winglets weder aerodynamisch noch in der Werbung Sinn. Vergleichbare nackte Flügelmonster wie die BMW M 1000 R oder die Ducati Streetfighter V4 S kombinieren Flügel mit gut über 200 PS Leistung. Die Idee einer neuen Top-Tuono mit dem Motor der RSV4 und über 200 PS ist so kaum von der Hand zu weisen.

Auf XTrenta könnten neue Factory-Modelle folgen

Bereits im September 2022 präsentierte Aprilia das auf 100 Exemplare limitierte Sondermodell RSV4 XTrenta, zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des ersten Weltmeister-Titels. Dieses 50.000 Euro teure Superbike ohne Straßenzulassung wurde bereits mit Carbon-Spoilern und Winglets nach Vorbild der Aprilia RS-GP bestückt. Und die würden künftigen Factory-Modellen hervorragend stehen.

Durchaus möglich erscheint das Adaptieren der prestigeträchtigen GP-Winglets bis "hinunter" zu den künftigen Standardausführungen der RSV4 und Tuono V4. Schon am 27. Mai 2023 könnten entsprechende Neuheiten präsentiert werden: beim Aprilia All Stars Event in Misano.

Fazit

Anscheinend überträgt Aprilia die großen Frontspoiler-Winglets vom MotoGP-Werksrenner RS-GP auf die künftigen V4-Serienmodelle RSV4 und Tuono V4. Entsprechende Erlkönigfotos kursieren seit Mitte Mai 2023, genauere Informationen hierzu liegen noch nicht vor. Schon am 27. Mai 2023 könnten die neuen Modelle offiziell präsentiert werden, beim Aprilia All Stars Event in Misano.