Bimota KB4 Italiener teasern zweites Kawasaki-Modell

Kawasaki und Bimota sind seit der EICMA 2019 offiziell ein Team und mit dem Support der Europa-Abteilung von Kawasaki will Bimota mit neuen Modellen wieder zu altem Glanz kommen.

Als Erstlingswerk wurde bereits die Tesi H2 mit dem Kompressormotor von Kawasaki und dem bereits bekannten Achssschenkellenkungsfahrwerk von Bimota kombiniert. Es soll aber nicht bei einem neuen Modell bleiben. In einem Teaservideo, das bereits Ende 2019 publiziert wurde, kündigt Bimota die KB4 an. Und die soll „bald kommen“, so das Video weiter.

Sportler mit Kawa-Vierzylinder

Vierzylinder aus der Z1000

Zu sehen gibt es nur eine Designskizze, die ein Sportmotorrad mit Vollverkleidung, Einmann-Höcker, Bananenschwinge und Gitterrohrrahmen zeigt. Die Verkleidungsteile scheinen aus Kohlefaserlaminat geformt zu sein. Die erkennbaren Motorgehäusedeckel deuten auf den 1.000er-Reihenvierzylinder von Kawasaki hin, wie er in der Ninja 1000 SX und der Z 1000 verbaut wird. Damit würden wenigstens 142 PS uns 111 Nm Drehmoment bereitstehen. Für den Einsatz bei Bimota dürften mit etwas Feintuning aber bestimmt 150 PS machbar sein.