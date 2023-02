CF Moto 450 SR 2023 A2-Supersportler kommt nach Deutschland

Sie war der Star der EICMA 2021: CF Moto SR C 21. Das Konzept des Supersportlers mit Einarmschwinge, neuem Twin und jeder Menge Carbon zog viele Blicke auf sich. Daneben: die gerade vorgestellte 300 SR als kleiner Supersportler mit knapp 30 PS. Im Edel-Konzept war bereits ein neuer Motor mit zwei Zylindern und knapp über 400 Kubik eingebaut – laut Aussage vor Ort. Dieser neue Motor wird als Nachfolger des 390er-Einzylinders von KTM gehandelt und scheint sein Debüt in der CF Moto 450 SR zu geben. Details zeigte CF Moto im April 2022 und ein Bild des neuen Twins. Im August 2022 verkündete CF Moto, die 450 SR ab 2023 in Europa anzubieten.

CF Moto 450 SR

Optisch bleibt die 450er sehr nahe an den Schwestern mit 250 und 300 Kubik. In der neuen 450er erwartet MOTORRAD ein komplett neues Chassis aus Aluminium, das als Blaupause für die lang erwarteten Nachfolger der 390er-Modelle von KTM stünde. Die Einarmschwinge schafft es wie erwartet nicht in die Serie, dafür kommt sie mit einer adretten Aluschwinge. Jedoch ist klar zu sehen: An der USD-Gabel ist ein M4-Sattel von Brembo radial angeschlagen und ABS ist an Bord. CF Moto verkündet ein fahrfertiges Gewicht von 179 Kilogramm, was in der Klasse der A2-Supersportler bis 500 Kubik schwer ist.

Maximale A2-Leistung

Doch dadurch darf sie mit 34.5 Kilowatt die erlaubte Leistung der A2-Klasse (35 Kw) fast ausnutzen. Und ihren Hubraumvorteil von knapp 130 bis 50 Kubik wirft die SR mit Drehmoment in den Ring. Der CF-Twin erzeugt 39 Nm, während Konkurrenten wie die Yamaha R3, Kawasaki Ninja 400 oder KTM RC 390 30 bis 37 Nm erzeugen.

450er mit Einarmschwinge?

Im Februar tauchten Informationen aus China auf, die eine Variante der 450 SR mit einer Einarmschwinge zeigen und technische für Aufmerksamkeit sorgen. In den Dokumenten wird die ABS-Version von Bosch angegeben: 10.3 MB und das könnte bedeuten diese 450er hätte schräglagensensible Systeme. Tatsächlich wirbt die neue deutsche CF-Moto-Seite mit einem 6D-Sensor, der in der KTM Welt Basis für das sogenannte Kurven-ABS ist.

Kein neuer KTM-Motor

Der Twin ist eine komplette Neuentwicklung von CF Moto und wird vorerst exklusiv in den Modellen des chinesischen Herstellers werkeln. Der Gedanke, es fände ein Techniktransfer zu CF-Partner KTM statt, war lange begründet. Doch seit Anfang 2023 ist klar: KTM wird die Klasse zwischen 400 und 500 Kubik auslassen und sich mit dem aktuellen LC8c-Motor auf die Größe 600 bis 700 Kubik konzentrieren.

Markstart in Deutschland?

Mit der Übernahme des Vertriebs der Motorräder der Marke CF Moto durch KTM steht der Marktstart in Europa kurz bevor. Zu welchem Preis die 450 SR angeboten wird, ist nicht bekannt. Marktüblich wären zwischen 6.500 und 6.900 Euro.

Fazit

CF Moto kündigt die neuen 450 SR für einen Marktstart in Europa für 2023 an. Mit 34,5 kW kratzt sie an der Leistungsgrenze der A2-Klasse, was umgekehrt ein Gewicht von über 175 Kilogramm bedeutet. Also ein eher schwerer Supersportler der 450er-Klasse. Der Preis ist noch nicht bekannt.