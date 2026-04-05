Ducati: 2 Panigale V4 R im Doppel-Test – Hertrampf vs. Lange

Betört und verführt von der Ducati Panigale V4 R
Als einer der ersten Menschen außerhalb des Ducati-internen Kosmos durfte ich damals, im Juli 2023, die flammneue Homologations-Kostbarkeit Panigale V4 R in kleiner, intimer Atmosphäre auf dem legendären italienischen Asphaltband artgerecht bewegen.
Obwohl ich schon oft auf diversen Superbikes – Serie, IDM-Trimm bis zu WM-Ausbaustufe – Platz nehmen durfte, hat mich Borgo Panigales Heiligtum schwerstens gerissen. Selten konnte mich ein Motorrad so sehr in seinen Bann ziehen.
Eine Optik zum Dahinschmelzen
Für meinen Fahrstil, meine persönlichen Vorlieben sowie meinen schlaksigen Körperbau passte die Ducati Panigale V4 R wie ein maßgeschneiderter Anzug. Ein brillantes Fahrwerk, haarfein arbeitende Elektronik,...