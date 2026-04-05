Ducati: 2 Panigale V4 R im Doppel-Test – Hertrampf vs. Lange

Betört und verführt von der Ducati Panigale V4 R Als einer der ersten Menschen außerhalb des Ducati-internen Kosmos durfte ich damals, im Juli 2023, die flammneue Homologations-Kostbarkeit Panigale V4 R in kleiner, intimer Atmosphäre auf dem legendären italienischen Asphaltband artgerecht bewegen.

Obwohl ich schon oft auf diversen Superbikes – Serie, IDM-Trimm bis zu WM-Ausbaustufe – Platz nehmen durfte, hat mich Borgo Panigales Heiligtum schwerstens gerissen. Selten konnte mich ein Motorrad so sehr in seinen Bann ziehen.

Eine Optik zum Dahinschmelzen