Kawasaki Ninja ZX-25R Supersport-Zwerg mit Vierzylinder

Gleich vorab: die Kawasaki Ninja ZX-25R wird nie den Weg auf den deutschen Markt schaffen, dennoch ist sie mehr als nur einen Blick wert.

Kawasaki its derzeit der einzige Hersteller, der in der Viertelliter-Klasse einen Reihenvierzylinder ins Rennen schickt. Der 249 cm³ große Viertakter wurde komplett neu entwickelt und soll für seine Hubraumverhältnisse viel Kraft in der Mitte mit reichlich Spitzenleistung kombinieren. Zahlen dazu nennen die Grünen allerdings nicht. Um den Vierzylinder windet sich ein stählerner Gitterrohrrahmen.

Kawasaki Ninja ZX-25R

Hochwertige Ausstattung

Auch optisch folgt die Ninja ZX-25R in Sachen Linienführung und Kriegsbemalung den großen Vorbildern. Das Auspuffendrohr mündet keck direkt hinter der rechten Fußraste. Die Aluschwinge trägt Holme in Bananenform und vorne nimmt eine Big-Piston-USD-Gabel das Rad in die Zange. Verzögert wird per radial angeschlagenem Monoblock Bremssattel. Dazu komponiert Kawasaki Regelsysteme wie Traktionskontrolle und verschiedene Fahrmodi sowie einen Quickshifter.