KTM RC 390 Erlkönig Wie eine kleine RC8

Ursprünglich war die KTM RC 390 hauptsächlich für den asiatischen und den südamerikanischen Markt gedacht, wo kleine, sportliche Maschinen heiß begehrt sind. Mittlerweile hat die RC 390 aber auch in Europa einen festen Kundenstamm erobert. Aber auch andere Hersteller haben das Segment der kleinen A2-tauglichen Sportmotorräder für sich entdeckt. Honda lockt mit der CBR 500 R und Yamaha mit der YZF-R3. Kawasaki hat sich mit der Ninja 400 bereits wieder zurückgezogen. Höchste Zeit für KTM die RC 390 nachzuschärfen.

Verbesserte Ergonomie, mehr Reichweite

Wie das aktuelle Modell wird auch die nächste KTM RC 390 wieder in Kooperation mit KTMs indischem Anteilseigner Bajaj entwickelt und auch weiterhin von diesem produziert, ebenso wie die 390 Duke und die 390 Adventure.

Stefan Baldauf

Der auf Testfahrten erwischte Erlkönig deutet bereits die wichtigsten Veränderungen an der RC 390 an: Ein neu geformter Lenker soll die Ergonomie verbessern, ein größerer Tank die Reichweite erhöhen und eine größere Einscheibenbremsanlage die Bremspower am Vorderrad verbessern. Zu erkennen ist auch bereits das neue farbige TFT-Display im Cockpit, das schon in der KTM 390 Adventure als Serienausstattung steckt.

Komplett neu entwickelt wird offensichtlich der Heckrahmen, um zusammen mit einer neuen Sitzbank mehr Sitzkomfort für die Passagiere bieten zu können. An den Hauptrahmen wird nur geringfügig Hand angelegt.

Optische Anleihen an der RC8

In der neuen KTM RC 390 bleibt es zwar beim bekannten 373 cm³ großen Einzylindermotor, der jedoch im Hinblick auf die schärferen EU5-Emissions- und Geräuschvorschriften wie in der Euro 5-KTM 390 Duke weiterentwickelt wird. Dazu wird die Krümmerführung verändert. Der Vorschalldämpfer samt Kat scheint größer zu werden. Die Leistung von 44 PS und das Drehmoment von 35 Nm bleiben vermutlich unangetastet.

Das Design des Endschalldämpfers wird sich bis zur Vorstellung sicherlich noch ändern, so wie auch die Verkleidung. Diese wirkt auf unseren Fotos zwar noch unfertig, das fertige Design lässt sich dennoch schon gut erahnen: So wird vor allem die Front deutlich gefälliger als bisher gestylt und umfasst einen zentralen Voll-LED-Hauptscheinwerfer, der stark an das Design von KTMs ehemaligen Supersport-Flaggschiff RC8 angelehnt sein wird. Zudem wird die Verkleidung wesentlich breiter, was, neben besserem Windschutz und besserem Sitzkomfort für größere Fahrer, auch ein wesentlich erwachseneres Auftreten der neuen RC 390 mit sich bringt. Zu erwarten ist die Präsentation der neuen KTM RC 390 im Laufe des Jahres 2021.

Fazit

Die RC 390 wird auch in der Neuauflage ein attraktives Sportbike für Einsteiger bleiben. Mit ihrem Einzylinder ist sie hier quasi konkurrenzlos.