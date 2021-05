Norton V4 SS/RR Mängelbeseitigung vor Superbike-Comeback

John Russell, der scheidende Interims-CEO des britischen Motorradhersteller Norton, macht Fans der Marke Hoffnung auf ein Comeback des Superbikes V4 SS. In einer Twitter-Mitteilung erklärt Russell Ende 2020, die neue Führung von Norton arbeite an einer nachhaltigen Zukunft der Traditionsmarke.

Eventuell sogar mit Euro 5

Norton

Dann wurde Russell konkreter. Noch in 2021 wird Norton die V4 SS wieder an den Start bringen. Das Superbike besitzt einen 200 PS starken V4-Motor mit 1,2 Liter Hubraum. Dazu gibt es eine Einarmschwinge und jede Menge edle Anbauteile. Ab 2017 wurde das Superbike schleppend in einer Kleinauflage gefertigt. Der Grundpreis lag bei umgerechnet rund 33.000 Euro. Wie viele Maschinen tatsächlich an Kunden ausgeliefert wurden ist nicht bekannt.

Da Russell von Nachhaltigkeit spricht, könnte die V4 SS sogar als Euro 5-Modell kommen, da für den Abverkauf von Euro 4-Modellen strenge Auflagen gelten. Im Worst-Case-Szenario ist die V4 SS zum Comeback nur für den britischen Markt vorgesehen – dann entfällt die Euro 5-Hürde natürlich. Neben der SS soll die V4 auch als RR-Version kommen. Für beide Maschinen können die Kaufwillige bereits registrieren.

Norton

Alte Mängel identifiziert

Im Zuge der Comebackstrategie für die V4 hat Norton aber die alte Konstruktion nochmal ausgiebig überprüft und dabei zahlreiche Mängel entdeckt. Insgesamt 35 Punkte will Norton identifiziert haben, die verbesserungswürdig sind. 20 davon stuft Norton sogar als sicherheitsrelevant ein, an 10 Stellen muss zumindest nachgebessert werden und fünf Punkte könnten durch eine Servicaktion korrigiert werden. Genauere Angaben zu den möglichen Mängeln machte Norton nicht. Bekannt sind lediglich eine problematische Ölleitung sowie defekte Batterien.

Weil Norton unter der neuen indischen Führung auch zu den alten Produkten steht, sollen alle unter der alten Norton-Führung gebauten und an Kunden ausgelieferten V4-Maschinen nachgebessert werden. Die entsprechende Kunden werden direkt kontaktiert.

Fazit

Nach der Übernahme von Norton durch den indischen Motorradhersteller TVS geht es bei Norton voran. Jetzt soll sogar das V4-Superbike V4 SS wiederbelebt werden. Auch um Mängel an alten Maschinen kümmert sich der Hersteller.