In diesem Artikel:

In diesem Artikel:

Anscheinend im Rahmen einer Händlerkonferenz in China, bereits Ende Februar 2023, stellte Voge neue Modelle vor. Modelle, von denen zuvor nichts bekannt war. Ein Highlight für die Anwesenden: die supersportliche Voge RR, im Februar noch 660 Infinity genannt. Mitte September 2023 präsentierte Voge das neue Supersport-Modell serienreif als RR 666 S mit der "Number of the beast". Die Markteinführung ist nun für 2024 geplant.