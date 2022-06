Yamaha YZF-R1 2023 neu Yamaha bringt eine neue R1

Sie taucht an ungewöhnlicher Stelle auf, die neue R1 von Yamaha. Und zwar in einer neuen Liste der FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) der zugelassenen Wettbewerbsmotorräder für Motocross und Dualsport in der Version vom 15. Juni 2022. Leider ohne Bilder, doch wir erfreuen uns an der Fotoshow der aktuellen R1.

FIM

Neue R1 für 2023?

FIM

Als YZF1000W wird die R1 dort als neues Modell geführt, das erst mit dem Modelljahr 2023 gelistet ist. Ein weiteres Indiz für eine komplett neue R1 von Yamaha für nächstes Jahr ist eine neue Rahmennummer: JYACN07C. Dem FIN-Schlüssel von Yamaha zu Folge markiert JYA natürlich den Hersteller, das erste C taucht nur für Competition-Modelle auf. Straßensportmotorräder hätten hier ein R. Ein dem C folgende N umrahmt einen möglichen Hubraum zwischen 751 und 1.000 Kubik. Die 07 steht normalerweise für die Motorengeneration und deutet ebenfalls auf einen neuen Motor für die R1 hin, mit weiterhin 998 Kubik.

Fazit

Yamaha hat bei der FIM eine neue R1 für 2023 homologiert und weist damit auf ein komplett neues Modell für 2023 hin. Indizien dafür sind eine komplett neue Fahrgestell- und Motornummer. Zeit wäre es für eine neue R1. Die aktuelle RN65 basiert noch auf der R49 von 2017.