ZX-10 R neue Farbe für 2022 Das Superbike wird grauer

Kawasaki hat die neuen Farben der ZX-10 R für den deutschen Markt vorgestellt. Besser gesagt: Farbe. Zur bekannten KRT-Lackierung gestellt sich 2022 Metallic Diablo Black / Metallic Matte Graphenesteel Gray und ersetzt dabei das Farbschema Flat Ebony. Der Preis für die R steigt um 200 Euro auf 19.195 Euro. Technisch ändert sich nichts.

Umgedrehte Welt in den USA

In den USA wurde die 2022er-Version ebenfalls vorgestellt. Es gibt sie in der neuen Farbvariante Metallic Matt Graphenesteel Grey/Metallic Diablo Black. Einer Mischung aus mattem Grau und Metallic-Schwarz. Diese Farbvariante ist quasi das umgedrehte Farbschema der deutschen Version. Ergänzt mit roten Decals, anstatt der grünen. Passend zu den übrigen Ninja-Modellen in den USA, wie der ZX-14 R. Ergänzt wird die Graue in den USA von der KRT-Version, die wir in Deutschland schon kennen.

ZX-10 RR 2022

Die ZX-10 RR ist derzeit in Deutschland und den USA einzig in Lime Green zu haben. Der Preis hat sich zu 2021 nicht verändert und liegt bei 28.995 Euro.

Fazit

Wie schon bei den bestehenden Modellreihen beschränkt sich Kawa für 2022 mit einer Runde neuer Lacke für alle. Die ZX-10 R geht in den USA in einem dezenten Grau ins neue Jahr.