117 Mentaltrainerin Stefanie Menzel

Hobby-Racer stecken viel Geld in Fahrwerkstechnik und Carbonteile. Geld in sich selbst zu investieren, also Coaching-Angebote, sind dagegen oft verpönt, genauso wie es nach wie vor nicht selbstverständlich ist, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. In Folge 117 unseres Podcasts ist die Mentaltrainerin und ehemalige Rennfahrerin Stefanie Menzel zu Gast. Mit PS-Chef und Co-Host Johannes Müller spricht sie über mentale Trackdays, die Verarbeitung von Stürzen und wie man gegen Selbstzweifel auf der Rennstrecke angehen kann – was nicht nur bessere Rundenzeiten bringt, sondern auch mehr Spaß macht. Neben Online-Coaching bietet Steffi auch Trackdays an – Video- und Datenanalyse inklusive. Mehr über Steffi und ihre Arbeit findet ihr auf motorrad-mentaltraining.de oder bei Instagram (@steffifourtytwo). Außerdem betreibt Steffi mit der "Racer Couch" einen eigenen Podcast, in dem sie "über alle Sorgen rund ums Motorradfahren, die bisher total tabu waren" spricht. Die Adresse für Feedback, Fragen und Themenvorschläge: podcast@motorradonline.de.
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Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:
Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.