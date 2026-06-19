119 A2-Champs-Festival

Wer fährt in fast allen Fällen A2-Bikes? Richtig – A1-Aufsteiger und damit zumeist 18- bis 20-Jährige, die demnächst mit dem offenen Führerschein durchstarten wollen. Bei der Erstauflage des A2-Champs-Festivals liegt es daher nahe, genau diese Zielgruppe als Tester mit auf die Reise zu nehmen. Auf die Ausschreibung, mit MOTORRAD als Gasttester zwei Tage über die Schwäbische Alb und bis ins Donautal zu fahren, meldeten sich zahlreiche Freiwillige, weshalb die unbestechliche Glücksfee ranmusste. Die wählte aus den vielen Einsendungen drei Mädels und vier Jungs aus, die als Juroren bestimmen, welches Bike ihr A2-Favorit des Jahres 2026 ist. Im Gespräch mit MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige berichten die MOTORRAD-Redakteure Jens Möller-Töllner und Alex Schönecker über die Erstauflage dieses Events und wie überraschend die Ergebnisse ausfielen.

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Wir danken unseren Partnern Büse und FC-Moto, die uns beim A2-Champs-Festival unterstützt haben.

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