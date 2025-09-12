<p>Am 18. Dezember 2019 erschien unsere erste Podcastfolge – doch zur Ténéré 700 hatten wir eigentlich schon eine Folge im Kasten. Inklusive Motorensounds. Warum die in der Pilotfolge fehlen, wie das Projekt "MOTORRAD-Podcast" ins Rollen kam und welche Folgen uns besonders im Kopf geblieben sind, beantworten wir in diesem Jubiläumspodcast. Podcast-Host Ferdinand Heinrich-Steige und (nach mittlerweile 27 gemeinsamen Folgen) Co-Host Johannes Müller blicken in Folge 100 nicht nur zurück, sondern beantworten auch Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Die beiden verraten deshalb unter anderen ihre Traum-Ziele für eine Motorradreise, von welchem Stück Motorradkleidung sie sich nie trennen könnten und wie sie zu MOTORRAD gekommen sind. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback – und wenn es euch gefallen hat, können wir in ein paar Monaten eine weitere "Q&A"-Folge aufnehmen. Schreibt uns am besten einen Kommentar oder eine Mail an podcast@motorradonline.de</p><p>\n\t\t\t,\n\t\t</p><p><b>Über die Podcast-Reihe Kurvendiskussion:</b></p><p>Kurvendiskussion ist der Podcast der Zeitschrift MOTORRAD und erscheint alle 14 Tage neu. MOTORRAD-Redakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige spricht mit Redakteurs- und Testkollegen sowie mit Gästen über aktuelle Modelle, Ausrüstung, Trends, Reisethemen und Motorradtechnik. In den Folgen, die meist zwischen 45 und 60 Minuten dauern, gibt es außerdem viele persönliche Eindrücke und die ein oder andere Anekdote aus dem Redaktionsalltag zu hören, die es im Heft nicht zu lesen gibt. Hört einfach mal rein – auf allen gängigen Podcast-Portalen sowie unter www.motorradonline.de/podcast.</p>