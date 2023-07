Willkommen in der Steiermark! Das bergige, bewaldete Bundesland im Süden Österreichs ist für seinen Wein, seine Heilquellen und Burgen bekannt, genauso wie für hochkarätigen Rennsport. Mit der IDM geht am kommenden Wochenende vom 4. bis zum 6. August Deutschlands höchste Rennserie im Motorradstraßenrennsport an den Start.

Mehrere Superbiker nicht am Start In der Topklasse IDM Superbike wird die Gesamtwertung von Florian Alt (DEU/Honda) angeführt, doch der Honda-Star wird am Wochenende in Österreich fehlen. Der Grund: Es gibt eine Überschneidung mit dem Terminkalender der FIM Endurance World Championship im japanischen Suzuka, in der Alt ebenfalls verpflichtet ist. Das betrifft auch die Superbiker Ilya Mikhalchik (UKR/BMW), Bastien Mackels (BEL/Yamaha) und Leandro Mercado (ARG/Kawasaki). Das wiederum sorgt für eine zusätzliche Spannung im Fahrerfeld. Wie viele Plätze können die anderen Fahrer in der Abwesenheit der genannten WM-Piloten gutmachen? Kommt es zu völlig neuen Konstellationen in der Tabelle?

Und welche Rolle spielt das Team Bonovo Action BMW aus der Superbike-Weltmeisterschaft? Es absolviert wie schon 2022 einen Gaststart bei der IDM, diesmal mit Loris Baz und Garrett Gerloff. In der Internationalen Deutschen Meisterschaft liegen die Wurzeln des Teams, insbesondere von Teameigner Jürgen Röder und Teamchef Michael "Galle" Galinski. Gibt es Sekt oder Selters?

BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha im Titelkampf Es ist auf jeden Fall eine brisante Mischung am Start, auch wenn schon vorher feststeht, dass Florian Alt von niemandem von der Tabellenspitze gestürzt werden kann. Dafür ist sein Vorsprung schon zu groß. Honda-Kollege Hannes Soomer (EST/Honda) kann ihm jetzt aber sehr nahe kommen. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann sich "The Baltic Bullet" den ersten Saisonsieg in der IDM holt. Und Alt hat seine Felle auf dem Weg zum Titel noch nicht im Trockenen. BMW, Honda, Kawasaki und Yamaha kämpfen in der IDM Superbike um die Ehre und das Prestige mit über 200 PS und 300 km/h.

IDM Supersport In der IDM Supersport hat der 17-jährige Melvin van der Voort (NLD/Yamaha) seine zwei Stürze von Oschersleben fast ausgemerzt. Seitdem versucht er vehement, seinen Rückstand auf die Tabellenspitze zu verkürzen. Mit Erfolg. Van der Voort siegt wie am Fließband und dem Titelfavoriten fehlen nur noch sieben Punkte auf seinen Landsmann Twan Smits (NLD/Yamaha). Dritter ist Thomas Gradinger (AUT/Yamaha), Vierter Andreas Kofler (AUT/Yamaha). Beide haben am vergangenen Wochenende mit einer Wildcard bei den Läufen zur Supersport-WM im tschechischen Most teilgenommen und beide fuhren auch in die Punkteränge. Sie wollen den Schwung bei ihrem Heimrennen auf dem Red Bull Ring ausnutzen. Luca de Vleeschauwer (BEL/Kawasaki) behauptet sich als Fünfter inmitten der ganzen Yamaha-Fraktion als Einziger auf einer Kawasaki.

IDM Supersport 300 In der Nachwuchsklasse IDM Supersport 300 entscheiden oft Tausendstelsekunden über Sieg und Niederlage im stärksten Feld der Meisterschaft. Nur drei Punkte trennen Walid Khan (NLD/KTM) und Inigo Iglesias (ESP/Kawasaki) voneinander. Das Duell heißt KTM gegen Kawasaki und zieht sich durch die ganzen Top Ten und bisher gab es vier verschiedene Sieger. Oft fällt die Entscheidung erst in der letzten Kurve oder auch erst auf dem Zielstrich. Enger geht es nicht.

FIM Sidecar World Championship

Dino Eisele Auch einen Lauf der FIM Sidecar World Championship wird es am Red Bull Ring zu verfolgen geben.

Auf dem Red Bull Ring erwartet die Zuschauer ein volles Programm. Die ganze Packung gibt es zum Lauf der FIM Sidecar World Championship mit den Brüdern Ben und Tom Birchall, Todd Ellis/Emanuelle Clement, Tim Reeves/Mark Wilkes oder Pekka Päivärinta und Ilse de Haas. Die Deutschen Meister Josef Sattler/Luca Schmidt werden nach ihrem Unfall auf dem Schleizer Dreieck nicht antreten.

Rahmenprogramm am Red Bull Ring Es gibt viel Action rund um und in der IDM. Das ist immer noch nicht alles. Im Rahmenprogramm der IDM startet neben dem Northern Talent Cup auch noch der Yamaha R7 Cup. Den Zuschauer erwartet die ganze Bandbreite an hochkarätigem Spitzensport bis hin zu den Talentschmieden der Zukunft.

Tickets und Eintrittspreise Und dabei bleibt die IDM auch weiterhin eine Serie zum Anfassen. Im Kauf eines Eintrittstickets ist automatisch der freie Zutritt zum Fahrerlager enthalten, in dem die Autogrammjäger voll auf ihre Kosten kommen. Worauf also noch warten? Die Eintrittspreise liegen zwischen 5,00 Euro für das Tagesticket am Freitag bis 35,00 Euro für die Karte für das ganze Wochenende. Hier geht's zu den Tickets.