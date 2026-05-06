Neue Rennserie: IDM wird zur Euro Moto

Motorsport-Fans dürfen in der Debütsaison der Euro Moto auf 7 der schönsten Rennstrecken in Deutschland und im Ausland ihren Tribünenplatz einnehmen.

7 Rennen in Europa der Euro Moto Auch wenn es immer noch schmerzt, dass das Schleizer Dreieck aufgrund fehlender FIM-Homologation bei der Euro Moto nicht mehr Teil des Rennkalenders ist, haben die Verantwortlichen mit Brünn einen mehr als adäquaten Ersatz gefunden.

Erstes Rennen auf dem Sachsenring Doch bevor es zum zweiten Aufeinandertreffen der Euro Moto-Elite auf die legendäre tschechische Piste geht, steht zum Saisonauftakt die Berg-und-Tal-Bahn des Sachsenrings auf dem Programm. Vom 8. bis 10. Mai 2026 fährt die Euro Moto auf der 3,671 Kilometer langen Strecke mit 3 Rechtskurven und 10 Linkskurven. Streckenrekordhalter ist aktuell Florian Alt mit 1:23,175 min.

2 Rennen in Brünn und Most Nach dem zweiten Event in Brünn bleibt das Championat bei unseren Nachbarn in Tschechien und bringt den Asphalt von Most zum Glühen. Das zweite Rennwochenende der Euro Moto in Brünn findet vom 29. bis 31. Mai 2026 statt. Die Strecke misst 5,403 Kilometer, zählt 8 Rechts- und 6 Linkskurven und wird seinen ersten Streckenrekord der Euro Moto an diesem Wochenende bekommen

Es folgt vom 26. bis 28. Juni 2026 das Wochenende in Most. Hier hält IDM-Champ Lukas Tulovic den aktuellen Streckenrekord von 1:31,885 Minuten. Ob jemand weniger Zeit benötigt für die 4,212 Kilometer mit 12 Rechts- und 9 Linkskurven, ist die spannende Frage Ende Juni 2026 in Most.

Sommerrennen in Oschersleben Es folgt eine vierwöchige Sommerpause, weiter geht's dann auf einer der beliebtesten Motorradsport-Pisten in Deutschland – der Motorsportarena Oschersleben. Vom 31. Juli bis 2. August 2026 ist Oschersleben das Heim der Euro Moto.

Auf 3,667 Kilometern mit 7 Rechtskurven und 7 Linkskurven muss dort erneut Lukas Tulovic seinen Rundenrekord von 1:23,654 verteidigen.

Rennen in den Niederlanden Station 5 trieft nur so vor Historie, Tradition und Speed: der TT Circuit in Assen! Vom 14. bis 16. August 2026 fährt die Euro Moto auf der 4,555 Kilometer langen Strecke, die bereits seit 1925 in Betrieb ist. Wie schon in Most und Oschersleben hält Champ Tulovic den Rekord mit 1:36,992 min.

Keine grüne Hölle Mit dem Nürburgring folgt darauf die wohl bekannteste Rennstrecke der Welt. Natürlich nicht auf der Nordschleife, sondern auf der Sprintstrecke mit 3,629 Kilometern, startet die Euro Moto vom 4. bis 6. September 2026.

Über 7 Rechtskurven und 4 Linkskurven hält Lukas Tulovic derzeit den Rekord, mit einer 1:23,595 min.

Finale in Hockenheim Wie Assen ist das Finale in Hockenheim Tradition der IDM und damit auch der Euro Moto. Auf der 3,692 Kilometer langen DTM-Variante muss Florian Alt seinen Rundenrekord von 1:25,403 min verteidigen. Vom 25. bis 27. September 2026 findet das Finale der Euro Moto in Hockenheim statt.