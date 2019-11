MotoGP 2020 - Teams, Fahrer & Termine Marquez-Brüder starten für Repsol Honda

Gerade erst ist die MotoGP 2019 zu Ende gegangen – doch auch für 2020 wurden bereits einige Entscheidungen verkündet. In unserer Übersicht zeigen wir alle Teams, Fahrer, den Rennkalender und alle Infos zu den TV-Übertragungsrechten.

Marc Marquez konnte 2019 seinen Titel in der MotoGP verteidigen. Als Titelverteidiger ins Rennen zu starten, kennt er bereits. 2020 darf der Spanier allerdings einen neuen und ihm doch sehr gut bekannten Teamkollegen an seiner Seite begrüßen: Alex Marquez, seines Zeichens amtierender Moto2-Champion und Marcs jüngerer Bruder, erhält das zweite Cockpit bei Repsol Honda.

Alex Marquez unterschreibt bei Repsol Honda

An den Teamkonstellationen der anderen Top-Teams ändert sich in der kommenden Saison dagegen weniger: Bei Ducati bleibt alles beim Alten. Zeitweise gab es Gerüchte, dass Jack Miller und Danilo Petrucci die Cockpits tauschen – diese Spekulationen wurden allerdings ins Reich der Fabeln verwiesen. Es bleibt damit bei der Fahrerpaarung Andrea Dovizioso und Danilo Petrucci. Für Yamaha gehen erneut Altmeister Valentino Rossi und Maverick Vinales an den Start. Beide besitzen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2020. Auch bei Suzuki und Aprilia scheint es keine Änderungen zu geben. Zumindest besitzen sowohl Alex Rins und Joan Mir als auch Aleix Espargaro und Andrea Iannone Verträge, die bis zum Saisonende 2020 gültig sind.

2snap. Moto2-Champion Alex Marquez wechselt zu Repsol-Honda und wird Teamkollege seines Bruders Marc.

KTM-Werkspilot Pol Espargaro begrüßt einen neuen Teamkollegen: Brad Binder, der in der vergangenen Saison fünf Siege in der Moto2 eingefahren hat, bekommt das zweite Cockpit bei den Österreichern. Auch beim KTM-Pilotenteam Tech 3 gibt es einen Fahrerwechsel: Iker Lecuona erhält das zweite Cockpit neben Miguel Oliveira. Für Hafizh Syahrin gibt es damit kein Cockpit mehr.

Für Alma Pramac Racing sollten weiterhin Jack Miller und Francesco Bagnaia an den Start gehen. Beide besitzen Verträge bis zum Ende der Saison 2020. Auch bei Avintia Ducati wird sich voraussichtlich nichts an der Fahrerkonstellation ändern: Karel Abrahm besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2020; Tito Rabats Arbeitspapier endet sogar erst nach der Saison 2021. Auch Franco Morbidelli und Shooting-Star Fabio Quartararo werden 2020 erneut für Petronas Yamaha an den Start gehen.

Lorenzo beendet Karriere, kein Platz für Zarco?

Einige der aktuellen MotoGP-Piloten haben kein MotoGP-Team für die kommende Saison gefunden oder schlicht und ergreifend ihre Karriere beendet. Das prominenteste Beispiel dürfte Honda-Pilot und Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo sein, der seine Karriere nach dem letzten Rennen 2019 in Valencia offiziell beendet hat.

2snap. Jorge Lorenzo wird man 2020 nicht mehr auf der Rennstrecke sehen. Der Spanier hat nach dem letzten Rennen 2019 in Valencia seine Karriere beendet.

Fraglich ist zudem, was aus dem Franzosen Johann Zarco wird. Zarco begann die Saison beim KTM-Werksteam. Das Engagement wurde allerdings vorzeitig beendet. Gegen Ende der Saison vertrat der Franzose dann den verletzten Japaner Takaaki Nakagami bei LCR Honda. Allerdings wird der Japaner, so wie es momentan aussieht, in der kommenden Saison zurückkehren und für LCR Honda starten. Das zweite Cockpit bei LCR gehört momentan Cal Crutchlow. Spekuliert wurde zudem über einen Wechsel Zarcos zum Honda-Werksteam, allerdings wird Alex Marquez wie eingangs erwähnt den zweiten Platz neben seinem Bruder Marc einnehmen.

Starterliste MotoGP-Saison 2020

MotoGP 2020 - Fahrer und Teams Startnummer Name Nation Team 93 Marc Marquez Spanien Repsol Honda Team 73 Alex Marquez Spanien Repsol Honda Team 4 Andrea Dovizioso Italien Ducati Team 9 Danilo Petrucci Italien Ducati Team 12 Maverick Vinales Spanien Monster Energy Yamaha MotoGP 46 Valentino Rossi Italien Monster Energy Yamaha MotoGP 42 Alex Rins Spanien Team Suzuki Ecstar 36 Joan Mir Spanien Team Suzuki Ecstar 20 Fabio Quartararo Frankreich Petronas Yamaha SRT 21 Franco Morbidelli Italien Petronas Yamaha SRT 43 Jack Miller Australien Pramac Racing (Ducati) 63 Francesco Bagnaia Italien Pramac Racing (Ducati) 35 Cal Crutchlow Großbritannien LCR Honda 30 Takaaki Nakagami Japan LCR Honda 44 Pol Espargaro Spanien Red Bull KTM Factory Racing 33 Brad Binder Südafrika Red Bull KTM Factory Racing 41 Aleix Espargaro Spanien Aprilia Racing Team Gresini 29 Andrea Iannone Italien Aprilia Racing Team Gresini 88 Miguel Oliveira Portugal Red Bull KTM Tech 3 27 Iker Lecuona Spanien Red Bull KTM Tech 3 53 Tito Rabat Spanien Reale Avintia Racing (Ducati) 17 Karel Abraham Tschechien Reale Avintia Racing (Ducati)

MotoGP weiterhin auf ServusTV und DAZN

ServusTV wird die MotoGP mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison in Deutschland übertragen. Zumindest läuft der Vertrag mit der Dorna noch bis 2023. Bereits seit 2016 überträgt ServusTV die Rennen übrigens auch in Österreich. Auf ServusTV werden oder wurden bisher in Deutschland die Qualifyings und Rennen live gezeigt.

In der vergangenen Saison wurde die MotoGP auch auf DAZN übertragen. Letzte Saison hatte der kostenpflichtige Online-Streaming-Dienst (monatlich 11,99 Euro oder jährlich 119,99 Euro) bekannt gegeben, dass das Rechtepaket vorerst für das Rennjahr 2019 gilt. Ob DAZN auch im kommenden Jahr Rennen übertragen wird, ist noch nicht ganz klar. Zudem können Rennen weiterhin mithilfe des offiziellen und kostenpflichtigen „MotoGP-VideoPass“ angeschaut werden. Der VideoPass ist für monatlich 19,99 Euro zu haben.

Renn-Kalender für 2020