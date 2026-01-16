108 Technik-Talk #8: Kette/Kardan/Riemen

Beim End- oder Sekundärantrieb ist die konzeptionelle Vielfalt deutlich kleiner als bei Motoren. Trotzdem kann die Art der Kraftübertragung aufs Hinterrad durchaus emotional betrachtet werden. Denn Ketten, Kardanantriebe und der vergleichsweise seltene Antrieb per Zahnriemen haben durchaus spürbare Einflüsse aufs Fahrverhalten. In dieser Folge spricht MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige mit PS-Chef und Co-Host Johannes Müller und MOTORRAD-Autor Ralf Schneider über Vor- und Nachteile, bei welchen Motorrädern welches Konzept am besten passt und durchschnittliche Laufleistungen. Außerdem versucht das Trio mit überholten Klischees aufzuräumen. Denn rund um das Thema Endantrieb hat sich in über 100 Jahren Motorradbau auch einiges getan – so sind Kardanantriebe längst nicht wartungsfrei und Ketten können bei halbwegs anständiger Pflege durchaus länger als 10.000 Kilometer halten. Was ist euer bevorzugtes Antriebskonzept? Schreibt es uns! Alle anderen Fragen, Themenwünsche, Lob und Kritik kommen über podcast@motorradonline.de am schnellsten bei uns an.