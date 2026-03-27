113 30 Jahre Fortschritt (Teil 2/2)

Die Fortsetzung zu Podcastfolge 112, zu der wir mit dem Kapitel "Fahrwerk" nahtlos anknüpfen. Worum geht's? In den letzten 10, 20 oder sogar 30 Jahren ist auch im Motorradbau einiges passiert – allein ABS und Einspritzung waren nicht nur selten, sondern agierten längst nicht so unauffällig wie heutzutage. Nahezu in jedem Bereich gab es immense Fortschritte, die das Motorrad nicht nur sicherer, sondern oft auch zugänglicher gemacht haben. Im Gespräch mit Test-Redakteur René Correra und Cheftester Karsten Schwers spricht MOTORRAD-Podcaster Ferdinand Heinrich-Steige über augenscheinliche (LED) und weniger offensichtliche (Fertigungstechnik) Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Konkret untermauert mit drei Beispielen – Yamaha MT-07 von 2016, Honda ...
MOTORRAD-Podcast Kurvendiskussion Folge 113 :Ist neuer immer besser?
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Neuer ist nicht immer besser, vor allem nicht, wenn es um Fahrspaß geht. Wir diskutieren über den technischen Fortschritt der letzten 30 Jahre und geben mit drei Modellpärchen konkrete Beispiele
Veröffentlicht am 27.03.2026
Foto: Jörg Künstle