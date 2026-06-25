Transalp als Trike: Honda ATC 750 als Enduro mit 3 Rädern

Auf die in vielerlei Hinsicht abwegige Idee, eine Honda XL 750 Transalp auf insgesamt 3 Räder zu stellen, kam der belgische Honda-Händler Anquety Motor Sport im Rahmen des von Honda ausgerufenen Custombike-Wettbewerbs 2026.

Honda XL 750 Transalp – Enduro mit 3 Rädern Zwei Modelle standen dieses Jahr zur Auswahl, um bei der Customizing-Competition von Honda mitzumachen: das Naked Bike CB 750 Hornet und die Enduro XL 750 Transalp. Das belgische Team von Anquety Motor Sport entschied sich für die Enduro – und für einen aufwendigen Umbau zum Dreirad mit zwei Hinterrädern.

Spezial-Hinterachse für die Honda ATC 750 Honda ATC 750 heißt das Trike von Anquety Motor Sport, und die Transformation zum Dreirad betrifft das Hinterteil der Transalp. Anstelle der zweiarmigen Schwinge mit dem einen Rad dominiert nun eine einarmige Schwinge mit zwei Rädern die Gesamterscheinung des Fahrzeugs. Dabei handelt es sich um eine eigens für diesen Umbau adaptierte Spezialanfertigung.

Zwei große Hinterreifen von Sandstar Ketten-Endantrieb und Scheibenbremse sind zentral an der Hinterachse der Honda ATC 750 angeordnet – zwischen den beiden Hinterrädern. Umso auffälliger ist dieses Arrangement durch die martialisch-markante Bereifung: zweimal Sandstar AT 26x11-12.

Umbau von der Reiseenduro zum Offroad-Trike Damit ist aus der Reiseenduro Honda XL 750 Transalp das Offroad-Trike ATC 750 geworden. Mit unveränderter Leistung (92 PS) bei nicht genauer benanntem, aber sicherlich höherem Gewicht. Original wog die Basis, eine Transalp mit Automatik-Kupplung E-Clutch, nach Werksangabe 216 Kilogramm (mit gefülltem 17-Liter-Tank). Immerhin: Einen Ständer braucht die ATC 750 nicht.

Honda ATC 750 beim Custombike-Wettbewerb Anquety Motor Sport hat mit der Honda ATC 750 gute Chancen beim diesjährigen Umbau-Wettbewerb. Noch bis 31. August 2026 läuft die Abstimmung online unter www.hondacustoms.com. Dem Vernehmen nach soll das Transalp-Trike ein unverkäufliches Unikat bleiben, Angaben zu Preis, Teilen und Kosten liegen nicht vor.