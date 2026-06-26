Vespa-Top-Sondermodell: 1.946 Vespa Edizione Ottantesimo zum 80-jährigen Jubiläum

Im Rahmen der großen Feier zum 80-jährigen Vespa-Jubiläum Ende Juni 2026 in Rom präsentierte Piaggio ein neues Top-Sondermodell: die Vespa Edizione Ottantesimo, sinngemäß übersetzt "die Vespa-Edition zum Achtzigsten".

Vespa Edizione Ottantesimo als limitiertes Sondermodell In Anlehnung an den Beginn dieser langen italienischen Erfolgsgeschichte im Jahr 1946 ist das Sondermodell Vespa Edizione Ottantesimo auf 1.946 Exemplare limitiert.

Besondere Details des Sondermodells Sonderlackierung: "Stahlgrau" in matt-metallic

Sondermodell-Dekor: die Jubiläumszahl 80 in Grün auf den Seitenverkleidungen

Plakette: nummeriert, im Gepäckfach

Sitzbank: farblich passend in Grün, mit Ziernähten und abnehmbarer Sozius-Abdeckung

Räder: farblich passend in Grün, mit neu interpretiertem Felgen-Design von 1946

Helm: passender Jethelm in Grau/Grün mit Dekor "80"

Buch: Vespa-Bildband von Assouline Starke technische Daten von der Vespa GTS 310 Basis für die Vespa Edizione Ottantesimo ist das aktuelle Topmodell, die Vespa GTS 310. Deren wassergekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor leistet 25 PS, kombiniert mit Fliehkraft-Kupplung und stufenlosem Automatik-Getriebe. Beide 12-Zoll-Räder sind mit jeweils einer Scheibenbremse samt ABS ausgerüstet. Mit Vespa-typischer, also selbsttragender Stahlblech-Karosserie und gefülltem Benzintank (8,5 Liter) wiegt die Vespa GTS 310 knapp über 160 Kilogramm.

Ausstattung und Details der Limited Edition Zur umfangreichen, modernen Ausstattung der Vespa Edizione Ottantesimo gehören LED-Leuchten rundum sowie im Gepäckfach unter der Sitzbank, ein TFT-Display (5 Zoll) mit Connectivity, ein Funkschlüssel-System sowie ABS und Schlupfregelung (ASR). Als sondermodellspezifisches Zubehör gibt es ein farblich abgestimmtes Topcase (36 Liter) mit gepolsterter Rückenlehne.

Vespa Edizione Ottantesimo – Verfügbarkeit und Preis Vorbestellungen für die 1.946 Exemplare der Vespa Edizione Ottantesimo sind noch bis 28. Juni 2026 um 22:00 Uhr online unter www.vespa.com möglich. Vespa-Club-Mitglieder haben Vorrang. Der Preis: 12.000 Euro. Somit fällt der Sondermodell-Aufschlag ziemlich happig aus, denn die Basis Vespa GTS 310 gibt es aktuell ab 7.250 Euro. Und für 7.950 Euro gibt es die unlimitierte Vespa GTS 80th 310 zum Jubiläum.