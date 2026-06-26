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E-Kompressor von Honda: Bald auch Africa Twin, Fireblade und Gold Wing mit "E-Compressor"?

Honda V3R 900 E-Compressor kommt als Erste
Weitere neue Honda-Modelle mit Kompressor?

Offiziell vorgestellt und angekündigt hat Honda den sportlichen Roadster V3R 900 mit E-Kompressor. Inzwischen sind neue Patentzeichnungen aufgetaucht, auf denen weitere Honda-Modelle mit Kompressor zu erkennen sind – bis zur Gold Wing.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 26.06.2026
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Honda E-Compressor Patent für weitere Modelle
Honda E-Compressor Patent für weitere Modelle
Honda E-Compressor Patent für weitere Modelle
14Bilder
Honda Patent Kompressor Motor 1100 Africa Twin

Highlight der EICMA 2024 war das V3 Concept von Honda, Highlight der EICMA 2025 war die Honda V3R 900 E-Compressor als Prototyp, und zur nächsten EICMA im November 2026 ist die Serienversion der V3R 900 zu erwarten – mitsamt fertig entwickeltem und abgestimmtem Elektro-Kompressor im Turbo-Look.

Neue Honda V3R 900 und weitere Modelle mit E-Kompressor

Ungeplant zwischendurch sind im Sommer 2026 neue Patentzeichnungen aufgetaucht, die zwar nicht die V3R 900 zeigen, dafür andere Modelle von Honda – ebenfalls mit adaptiertem E-Kompressor. Unter anderem eindeutig zu erkennen: das Mittelklasse-Crossover-Modell NC 750 X mit Reihenzweizylinder und das Luxus-Touring-Großkaliber GL 1800 Gold Wing mit 6-Zylinder-Boxer, siehe Bildergalerie (oben). Dazwischen sind die CB 1000-Modelle mit Reihenvierzylinder im Gespräch, und prinzipiell lässt so ein E-Kompressor sich fast überall draufpacken.

Stärkere Motoren mit 33 Prozent mehr Drehmoment und Leistung

Genaue technische Daten zum E-Kompressor von Honda liegen bisher keine vor, dafür zum V3-Motor der ebenso neuen V3R: circa 900 Kubik sowie Drehmoment und Leistungspotenzial auf dem Niveau eines 1200er-Motors – dank druckvoller Unterstützung vom drehzahlunabhängig elektrisch angetriebenen und elektronisch gesteuerten Kompressor. Das entspricht einer Steigerung der spezifischen (Liter-)Leistung um ein Drittel, also plus 33 Prozent. Allerdings sind die Ausgangswerte vom neuen 900er-V3 ohne Aufladung nicht bekannt.

Africa Twin, Fireblade und Gold Wing als "E-Compressor"?

Für andere Honda-Modelle, die teilweise in entsprechenden Patentzeichnungen abgebildet sind, lässt die mögliche Potenzialsteigerung sich bereits hochrechnen. Und da Honda andere technologische Innovationen auf einen Großteil der Modellpalette ausgerollt hat – zuletzt das Doppelkupplungsgetriebe DCT und die Automatik-Kupplung E-Clutch, zumindest optional, rechnet MOTORRAD an dieser Stelle schon mal hypothetisch vor:

Honda NC 750 X mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 1.000 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 69 Nm auf über 90 Nm
  • Leistungssteigerung von 58 PS auf rund 80 PS

Honda CB 750 Hornet und XL 750 Transalp mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 1.000 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 75 Nm auf rund 100 Nm
  • Leistungssteigerung von 92 PS auf über 120 PS

Honda CB 1000 Hornet mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 1.300 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 104 Nm auf rund 140 Nm
  • Leistungssteigerung von 152 PS auf über 200 PS

Honda CBR 1000 RR-R Fireblade mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 1.300 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 113 Nm auf circa 150 Nm
  • Leistungssteigerung von 218 PS auf bis zu 300 PS

Honda CRF 1100 L Africa Twin mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 1.450 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 112 Nm auf rund 150 Nm
  • Leistungssteigerung von 102 PS auf circa 135 PS

Honda GL 1800 Gold Wing mit E-Kompressor

  • entsprechend Hubraum-Niveau um 2.400 Kubik
  • Drehmomentsteigerung von 170 Nm auf circa 225 Nm
  • Leistungssteigerung von 126 PS auf rund 170 PS

Fazit

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