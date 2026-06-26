E-Kompressor von Honda: Bald auch Africa Twin, Fireblade und Gold Wing mit "E-Compressor"?

Highlight der EICMA 2024 war das V3 Concept von Honda, Highlight der EICMA 2025 war die Honda V3R 900 E-Compressor als Prototyp, und zur nächsten EICMA im November 2026 ist die Serienversion der V3R 900 zu erwarten – mitsamt fertig entwickeltem und abgestimmtem Elektro-Kompressor im Turbo-Look.

Neue Honda V3R 900 und weitere Modelle mit E-Kompressor Ungeplant zwischendurch sind im Sommer 2026 neue Patentzeichnungen aufgetaucht, die zwar nicht die V3R 900 zeigen, dafür andere Modelle von Honda – ebenfalls mit adaptiertem E-Kompressor. Unter anderem eindeutig zu erkennen: das Mittelklasse-Crossover-Modell NC 750 X mit Reihenzweizylinder und das Luxus-Touring-Großkaliber GL 1800 Gold Wing mit 6-Zylinder-Boxer, siehe Bildergalerie (oben). Dazwischen sind die CB 1000-Modelle mit Reihenvierzylinder im Gespräch, und prinzipiell lässt so ein E-Kompressor sich fast überall draufpacken.

Stärkere Motoren mit 33 Prozent mehr Drehmoment und Leistung Genaue technische Daten zum E-Kompressor von Honda liegen bisher keine vor, dafür zum V3-Motor der ebenso neuen V3R: circa 900 Kubik sowie Drehmoment und Leistungspotenzial auf dem Niveau eines 1200er-Motors – dank druckvoller Unterstützung vom drehzahlunabhängig elektrisch angetriebenen und elektronisch gesteuerten Kompressor. Das entspricht einer Steigerung der spezifischen (Liter-)Leistung um ein Drittel, also plus 33 Prozent. Allerdings sind die Ausgangswerte vom neuen 900er-V3 ohne Aufladung nicht bekannt.

Africa Twin, Fireblade und Gold Wing als "E-Compressor"? Für andere Honda-Modelle, die teilweise in entsprechenden Patentzeichnungen abgebildet sind, lässt die mögliche Potenzialsteigerung sich bereits hochrechnen. Und da Honda andere technologische Innovationen auf einen Großteil der Modellpalette ausgerollt hat – zuletzt das Doppelkupplungsgetriebe DCT und die Automatik-Kupplung E-Clutch, zumindest optional, rechnet MOTORRAD an dieser Stelle schon mal hypothetisch vor:

Honda NC 750 X mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 1.000 Kubik

Drehmomentsteigerung von 69 Nm auf über 90 Nm

Leistungssteigerung von 58 PS auf rund 80 PS Honda CB 750 Hornet und XL 750 Transalp mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 1.000 Kubik

Drehmomentsteigerung von 75 Nm auf rund 100 Nm

Leistungssteigerung von 92 PS auf über 120 PS Honda CB 1000 Hornet mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 1.300 Kubik

Drehmomentsteigerung von 104 Nm auf rund 140 Nm

Leistungssteigerung von 152 PS auf über 200 PS Honda CBR 1000 RR-R Fireblade mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 1.300 Kubik

Drehmomentsteigerung von 113 Nm auf circa 150 Nm

Leistungssteigerung von 218 PS auf bis zu 300 PS Honda CRF 1100 L Africa Twin mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 1.450 Kubik

Drehmomentsteigerung von 112 Nm auf rund 150 Nm

Leistungssteigerung von 102 PS auf circa 135 PS Honda GL 1800 Gold Wing mit E-Kompressor entsprechend Hubraum-Niveau um 2.400 Kubik

Drehmomentsteigerung von 170 Nm auf circa 225 Nm

Leistungssteigerung von 126 PS auf rund 170 PS