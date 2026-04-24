115 Technik-Talk #9a: ABS und Co. erklärt

Wie funktioniert eigentlich ein Kurven-ABS? Warum gibt es für Youngtimer kein simples Nachrüst-ABS? Wer braucht eigentlich einen Abstandsradar im Motorrad? Bei elektronischen Fahrassistenzsystemen existiert viel Meinung, aber meist nur wenig konkretes Wissen. Für uns ein Grund, dieses große Thema mit zwei Experten aus der Branche zu besprechen. Die Bosch-Ingenieure Arne Beitlich und Florian Bauer beschreiben im Podcast eindrücklich, wie die Systeme funktionieren, wie sie entwickelt und auf konkrete Motorräder appliziert werden. Im Gespräch mit den MOTORRAD-Podcastern Ferdinand Heinrich-Steige und Johannes Müller klären sie auch Mythen und veranschaulichen die Balance zwischen Fahrspaß und Sicherheit. Um diesem Themenfeld einigermaßen gerecht zu werden, haben wir uns wieder einmal während der Aufnahme entschieden, den Podcast auf zwei Folgen aufzuteilen. Deshalb sprechen wir in Folge 115 vor allem über ABS, Traktionskontrolle und Slide-Control. In Folge 116 widmen wir uns dann radarbasierten Assistenzsystemen und Zukunftstechnologien. Die Adresse für Feedback, Fragen und Themenvorschläge: podcast@motorradonline.de.