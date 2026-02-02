Held im Becher: Bremsflüssigkeit beim Motorrad erklärt

Zwischen Druckpunkt und Siedepunkt

Mal ehrlich: Eine Geschichte über eine "Brühe", die ähnlich sexy scheint wie Gurkenwasser? Ja, unbedingt! Diese unscheinbare Flüssigkeit ist der Grund, warum Sie an der roten Ampel stehen bleiben, statt drüber zurollen. Sie stemmt Drücke von über 20 bar, erträgt sibirische Kälte ebenso wie Wüstenhitze und schmiert nebenbei die ABS-Ventile. Und was ist der Dank? Missverständnisse und Missachtung. Zeit, das zu ändern.