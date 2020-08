Harley-Davidson 350 kommt 2020 Neue Einsteiger-Harley für China

Mit der Harley-Davidson 350 entwickelt der US-Hersteller momentan ein neues Einsteiger-Modell, das 2020 in China an den Start gehen wird. Jetzt gibt es erste Bilder, die aus einer Patentanmeldung stammen.

Harley-Davidson lässt seinen Ankündigungen Taten folgen und setzt weiterhin auf neue Marktsegmente. Nachdem das erste Elektromotorrad namens LiveWire umgesetzt wurde und zudem neue Modelle, die nicht zum Cruiser-Segment gehören, angekündigt wurden, folgt nun ein weiteres Modell für Einsteiger. Das neue Einsteiger-Bike wird in Zusammenarbeit mit Qianjiang Motorcycle in China gebaut. In den USA wurde Harley-Davidson für seine China-Pläne aufs Schärfste von US-Präsident Donald Trump kritisiert.

Fokus liegt auf dem asiatischen Markt

Noch 2020 sollte der Markteintritt der sogenannten Harley-Davidson 350 in China erfolgen. Die Präsentation in China wurde ursprünglich auf Juni 2020 festgesetzt. Die Corona-Pandemie sorgte aber auch hier für Verzögerungen. Jetzt gibt es allerdings erste Bilder des neuen Modells aus einer Designpatentanmeldung. Die zeigen das Zweizylinder-Bike in der Version von Qianjiang Motorcycle, die aber bis auf wenige Details der Harley-Variante entsprechen dürfte. Wer die Bilder ganz genau untersucht, entdeckt sogar auf dem linken Motorgehäusedeckel den eingegossenen Schriftzug Harley-Davidson Motor Company. Harley-Davidson hat zum neuen Einsteigerbike bereits eigene Zeichnungen veröffentlicht, die andeuten, wie die Harley-Variante aussehen könnte.

Harley-Davidson So könnte die Harley-Davidson 338 aussehen.

In einer weiteren Version dürfte die kleine Harley auch als Benelli angeboten werden, denn Qianjiang Motorcycle ist der Mutterkonzern der italienischen Marke.

Mit den neuen Bildern gibt es auch einen Nachschlag in Sachen technische Daten. Der Hubraum des flüssigkeitsgekühlten Paralleltwins scheint von 338 auf nun 353 cm³ gewachsen zu sein. Als Leistung werden knapp 37 PS genannt, die mit Euro 5-Norm serviert werden.

Ob es die kleine Harley-Davidson aber überhaupt in die Serienproduktion schafft ist derzeit ungewiss. Erst vergangene Woche hatte der neue Harley-Boss Jochen Zeitz angekündigt den Zukunftsmodellfahrplan der Marke deutlich zusammenzustreichen. Den Marktstart der QJ350 für China erwarten wir aber in Kürze, auch die Benelli 350-Variante für Europa dürfte bald kommen.

Fazit

Eine Einsteiger-Harley mit einem völlig von den Traditionen abweichenden Konzept – könnte in Asien funktionieren. In Europa dürfte die Kundschaft aber irritiert sein, wenn dieses Modell nahezu baugleich auch von Benelli angeboten würde.