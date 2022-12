Harley-Davidson X 350 von Qianjiang „Echte“ 350er-Harley aus China

Um der Marke neues Leben einzuhauchen, stellt Harley-Davidson sich neu auf. Auf das erste Elektromodell LiveWire folgte mit der Pan America 1250 die erste Reiseenduro und mit der Sportster S eine neue Sportster-Generation mit dem neuen, wassergekühlten V-Twin. Harley-Davidson will aber weitere neue Geschäftsfelder erschließen und Wachstumspotenziale nutzen. Seit 2019 tauchen immer neue Bruchstücke zu neuen Harley-Davidson-Modellen unterhalb 500 Kubik auf. Diese sollen von Qianjiang beziehungsweise QJ Motor in China produziert werden.

Harley-Davidson X 350

Nach neuesten Informationen und Bildern ist unter anderem eine 350er-Harley unterwegs. Die wird X 350 heißen. Zuvor waren andere Modellbezeichnungen im Gespräch, etwa 338 R oder 353 R. Doch auf dem neuesten Bild ist eindeutig der Schriftzug X 350 zu lesen. Um eine komplette Neuentwicklung handelt es sich dabei nicht. Unterhalb der Tank-Sitzbank-Linie mit Harley-typischen Stilelementen scheint die X 350 eng mit der Benelli 302 S verwandt zu sein. Benelli gehört bereits seit 2005 zu Qianjiang. Die 302 S wird seit Einführung der Euro-5-Abgasnorm im Jahr 2021 nicht mehr als Neufahrzeug in Europa angeboten. In China gibt es die 302 noch.

Stahlrohr-Chassis von QJ Motor und Benelli

Sowohl von Benelli wie auch von der direkt angestammten Qianjiang-Motorradmarke QJ Motor gibt es Modelle mit weitgehend gleichem Stahlrohr-Chassis. Deren Erkennungsmerkmal ist die Hinterradschwinge mit zwei übereinander gelegten, gebogenen Stahlrohren und direkt angelenktem Federbein an der rechten Rahmenseite. Vorn kommt jeweils eine Upside-down-Telegabel mitsamt Doppelscheibenbremse zum Einsatz.

Reihenzweizylinder mit circa 350 Kubik

Im Prinzip ist auch der Antrieb bei QJ Motor und Benelli – und künftig Harley-Davidson – der gleiche: ein moderner, wassergekühlter Reihenzweizylindermotor. Bisher handelte es sich dabei stets um einen Gleichläufer ohne Hubzapfenversatz, mit gleichmäßigen Zündabständen. Mit circa 300 Kubik bei der Benelli 302 S leistet er 38 PS (28 kW) bei 11.000/min. Bei der QJ Motor SRK 400 mit circa 400 Kubik ist die Leistung auf 41,5 PS (30,5 kW) bei 9.000/min gestiegen. Irgendwo dazwischen wird die Harley-Davidson X 350 liegen, zu erwarten sind also knapp 40 PS.

Frühere Modellbezeichnungen 338 R und 353 R

Ursprünglich war die Markteinführung der neuen, kleinen Harley für das Jahr 2020 geplant. Damals hieß das Modell noch 338 R oder 353 R. Die Präsentation in China war für Juni 2020 angekündigt. Doch dann wurde der Zeitplan von der Corona-Pandemie über den Haufen geworfen. Im Herbst 2020 tauchten neue Bilder zur Designpatent-Anmeldung sowie ein erstes Bild des fertigen Motorrads auf. Die zeigten das Zweizylinder-Bike in der Version von Qianjiang, die aber bis auf wenige Details der Harley-Variante entspricht. Wer die Bilder ganz genau untersucht, entdeckt bei den Patentbildern sogar auf dem linken Motorgehäusedeckel den eingeprägten Schriftzug "Harley-Davidson Motor Company". Harley-Davidson hatte bereits eigene Zeichnungen veröffentlicht, die andeuteten, wie die 350er aussehen wird.

Harley-Davidson X 350 wohl ab 2023

Als weiterer Hinweis auf einen baldigen Marktstart sind in den USA erste Zulassungsdokumente beim US-Verkehrsministerium hinterlegt worden. Die Entschlüsselung der hinterlegten VIN-Codes deutet genau auf die erwartete kleine Harley, die wohl in zwei Versionen mit und ohne ABS kommen wird. Nun kommt wohl 2023 die Harley-Davidson X 350 – in erster Linie für Asien. Ob sie auch nach Europa und nach Deutschland kommt, ist unklar. Das gilt übrigens ebenso für die Harley-Davidson X 500.

Fazit

Harley-Davidson kooperiert mit Qianjiang in China. Dort soll die neue Harley-Davidson X 350 – ebenso die X 500 – produziert und in erster Linie in Asien angeboten werden. Ob die kleinen Harleys mit Reihenzweizylindermotoren auch nach Europa und nach Deutschland kommen, ist unklar.