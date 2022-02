Anlas Viento Turismo Reifen Neuer Sporttouring-Reifen von Anlas

Mit dem Sporttouring-Reifen Viento Turismo erweitert der türkische Traditionshersteller Anlas sein Portfolio. In sechs Dimensionen ist der Radialreifen zu haben.

Anlas dürfte nur echten Reifennerds etwas sagen: Seit 1974 baut die türkische Marke Reifen für Zweiräder, ATVs, Karts, Traktoren und Anhänger. Neu im Portfolio der Motorradreifen ist der Viento Turismo, ein Radialreifen für das beliebte Sporttouring-Segment á la Michelin Road 6 oder Dunlop Roadsmart IV.

Anlas Viento Turismo 2022

Der Turismo basiert auf dem Sportreifen Viento Sport. Von ihm übernimmt der Turismo in Grundzügen die Karkasse und eine Silica-Mischung. Beides ist den Anfoderungen eines Tourenreifens angepasst. In sechs Dimensionen für gängige Straßenmotorräder und Großenduros bietet Anlas den neuen Reifen an. Preise für den neuen Turismo liegen noch keine vor. Der Viento Sport positioniert sich als Reifen für preissensible Fahrer.

Anlas

Dimensionen Anlas Viento Turismo

Vorn

120/70 ZR 17

120/70 ZR 19

Hinten

160/60 ZR 17

170/60 ZR 17

180/55 ZR 17

190/55 ZR 17