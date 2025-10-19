Die besten Nachrüst-LED und H7-Lampen für Motorräder mit H7

Die H7-Lampe ist seit den 1990er-Jahren eine der gängigsten Leuchtmittel in Motorrädern. Im Vergleich zur H4-Lampe ist die H7 ein Einfadenlicht, das separat für Abblend- und Fernlicht verwendet wird. Diese Einzelfadenkonstruktion sorgt für eine präzisere Lichtverteilung und ermöglicht es, die Helligkeit des Abblend- und Fernlichts unabhängig zu steuern.