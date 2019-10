Louis verkauft wieder Fahrzeuge E-Scooter aus der Louis-Filiale

Back to the roots: Erstmals seit 1996 verkauft der Zubehör-Filialist wieder motorisierte Zweiräder. Zwei Elektro-Tretroller stehen ab sofort in den Läden.

Wer Louis aus den frühen Jahren kennt, weiß: Einst war Zubehör und Bekleidung längst nicht das einzige Verkaufs-Segment. Bis 1996 gehörten auch Motorräder zum Angebot des Filialisten. Mehr noch: 1969 suchte Kawasaki einen Vertriebspartner in Deutschland, Detlev Louis übernimmt daraufhin den Generalimport und wird zu einem der größten Motorradhändler Deutschlands.

Während er in den letzten 20 Jahren dann zu einem der führenden Ausstatter im Zweiradbereich heranwuchs, kommt nun die Überraschung. Die Zweiräder sind zurück – zeitgemäß in Form von E-Scootern.

Walberg Urban Electrics im Sortiment

Zunächst umfasst das Angebot zwei Modelle der Hamburger Firma Walberg. Das Topmodell Egret Eight V3 mit einer Reichweite bis zu 30 Kilometern ist zum Preis von 1.249 Euro zu haben. Wer nicht ganz so tief – wenn auch trotzdem tief – in den Geldbeutel greifen will, hat noch das Modell The-Urban #BRLN V3 zur Auswahl. Dieser schafft nur 20 Kilometer, kostet dafür auch nur 949 Euro.

Louis

Beide haben einen 350-Watt-Motor, wiegen 20 Kilogramm und tragen den neuen Besitzer mit bis zu 20 km/h durch die City. Auch den höhenverstellbaren Lenker und die Hinterrad-Federung haben sie gemeinsam, sowie die Zulassungsfähigkeit: Zwei Bremsen, Beleuchtung und Kennzeichenhalter sind serienmäßig verbaut. Bald will Louis zudem ein Einsteigermodell in das Programm aufnehmen. Sollte es bei dem einen Hersteller bleiben, kommt hier der The-Urban #RVLTN in Frage – für 799 Euro.

Louis

Als zusätzlichen Anreiz verschenkt Louis beim Kauf eines Egret Eight V3 den Fahrradhelm Q-RL von O’Neal.

Ob der Sinneswandel zurück zum Zweiradverkauf aus einer Hamburger Freundschaft entstand oder Louis gar in Zukunft wieder mehr Motorräder – im Wortsinn – verkauft, bleibt Spekulation.