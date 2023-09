In diesem Artikel: Crossover-Scooter TVS X neu für 2024

Leichtkraftroller mit 11 kW (15 PS)

Bis 105 km/h und 140 km Reichweite

TVS X mit Aluminium-Rahmen namens Xleton

ABS, Smart Hill Hold, Rückwärtsgang, Tempomat

10,2-Zoll-Monitor mit Touchscreen, Connectivity, Navigation

TVS X in Indien ab umgerechnet circa 2.800 Euro

Fazit

Die neue Referenz für Elektroroller soll der X sein, so selbstbewusst ging TVS damit im Spätsommer 2023 an die Öffentlichkeit. Als BMW-Partner in Indien fertigt TVS seit 2015 die G 310-Modelle sowie ab 2024 die elektrische BMW CE 02.

Crossover-Scooter TVS X neu für 2024 Gemeinsame technische Entwicklungen des großen indischen Herstellers mit dem deutschen Partner sind naheliegend, doch mit dem Design des Crossover-Scooters X beschreitet TVS eigenständig seinen Weg in die elektrische Zukunft. Und zwar ziemlich stolz als selbst ernannter Premium-Anbieter. In der frontalen Ansicht erinnert der rote TVS X sogar ein wenig an sportliche Motorräder aus Italien.

Leichtkraftroller mit 11 kW (15 PS) 11 kW (15 PS) elektrische Spitzenleistung sowie 7 kW (9,5 PS) Dauer-Nennleistung qualifizieren den TVS X für die europäische 125er-Kategorie der Leichtkraftroller, fahrbar mit Führerscheinklasse A1 ab 16 Jahren sowie mit Pkw-Führerscheinerweiterung, in Deutschland B196.

Bis 105 km/h und 140 km Reichweite Mit dem per "Ram-Air" geschwindigkeitsabhängig luftgekühlten Elektromotor erreicht der TVS X angeblich bis zu 105 km/h. Und mit circa 4 kWh Kapazität im Akku-Pack angeblich bis zu 140 Kilometer Reichweite. Zum Aufladen ist ein Ladegerät mit 950 Watt für Standard-Stromanschlüsse vorgesehen. Laut TVS dauert ein kompletter Ladevorgang damit circa 4 Stunden. Optional soll ein Schnellladegerät mit 3 kW für ungefähr halb so langes Laden angeboten werden.

TVS X mit Aluminium-Rahmen namens Xleton "Xleton" nennt TVS den Aluminium-Rahmen des TVS X, in dem das Akku-Pack schwerpunktgünstig hängt. Dieser Brückenrahmen sieht eher nach sportlichem Motorrad als nach Roller aus, ebenso der angeschraubte Aluminium-Heckrahmen. Eine Telegabel sowie die Aluminium-Einarmschwinge mit integriertem Antrieb und darüber liegendem Federbein führen die 12-Zoll-Räder. Damit ergeben sich moderate 770 Millimeter Sitzhöhe. Zum Gewicht des TVS X liegen noch keine Angaben vor.

ABS, Smart Hill Hold, Rückwärtsgang, Tempomat Je Rad wird mit einer Scheibe gebremst, vorn mit ABS. Weitere Assistenzsysteme sind "Smart Hill Hold" gegen Wegrollen an Steigungen, langsamer Rückwärtsgang zum Rangieren und ein Tempomat. Ein klassisches Zündschloss hat der TVS X nicht, das Schlüssellos-System bietet verschiedene Zugangsmöglichkeiten, auch per Smartphone. Obendrein ist eine Alarmanlage an Bord. Gepäckfächer – wichtig für die urbane Zielgruppe – erwähnt TVS jedoch nicht. Anscheinend ist jedoch, wie bei Rollern üblich, Stauraum unter dem Sitzpolster vorhanden.

10,2-Zoll-Monitor mit Touchscreen, Connectivity, Navigation Wirklich volles Programm bietet TVS im Cockpit des X mit dem Breitbild-Farbmonitor im Format 10,2 Zoll samt HD+-Bildqualität, Touchscreen und einstellbarem Neigungswinkel. Die Smartphone-Connectivity umfasst hier wahlweise Pfeil-Navigation oder Karten-Navigation sowie Medien-Wiedergabe – und sogar Spiele (Gaming). Optional können im Falle eines Sturzes oder einer Panne Melde-Funktionen via Mobilfunknetz genutzt werden.

TVS X in Indien ab umgerechnet circa 2.800 Euro Ab November 2023 soll der TVS X in Indien ausgeliefert werden, ab 249.990 Rupien, umgerechnet circa 2.800 Euro. Ob und gegebenenfalls wann dieser erstaunliche, sportliche und hochmoderne Elektroroller der 125er-Klasse nach Europa kommt, ist bisher nicht bekannt. Ein zumindest technisch verwandtes Modell von BMW, ebenfalls bei TVS in Indien gefertigt, erscheint möglich. Ähnlichkeiten mit den aktuellen Elektrorollern von BMW, CE 04 und CE 02, sind indes kaum zu erkennen.

