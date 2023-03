Philips Ultinon Pro6000 LED legal Da geht ein LED-Licht auf

Die Zeit des Neids ist beendet. Bisher schauten Motorradfahrer immer neidisch auf Autoscheinwerfer, die mit nachrüstbaren LED-Leuchtmitteln in alten Halogenscheinwerfern ordentlich Candela bescheren. Lumileds hat seit März 2023 das H4-Nachrüst-Kit Philips Ultinon Pro6000 für den Einsatz in über 50 Motorradmodellen homologiert. Damit können diese Modelle legal mit LED-Licht nachgerüstet werden.

Philips Ultinon Pro6000

In der Modellvariante X1 bietet Philips das H4-Leuchtmittel Ultinon Pro6000 an, also in Einzelverpackung für 75,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlung, Stand März 2023). Die Nachrüstlampe passt ohne bauliche Änderung in gängige H4-Halterungen und wird am Kühlsockel per Adapter über den bestehenden H4-Stecker mit Strom versorgt. Eingetragen werden muss der Umbau nicht, die Allgemeine Bauartgenehmigung muss mitgeführt werden. Wie gehabt deckt H4 Abblend- und Fernlicht mit einem Bauteil ab.

Philips Oben ein normaler Halogen-Scheinwerfer, unten die nachgerüstete LED.

Bis zu 3 Jahre Garantie

Die Versprechen von Philips über die Leistung der Ultinon Pro6000 LED lesen sich fantastisch. Bis zu 230 Prozent heller als die Mindestanforderung an Halogenlampen soll sie leuchten, bis zu 3.000 Stunden soll sie halten, und wer sich bei Lumileds registriert, erhält insgesamt 3 Jahre Garantie.

50 Motorräder freigegeben

Zum Start sind bereits über 50 Motorradmodelle freigegeben. Darunter sogar die 125er-Modelle von Kawasaki. Die Kompatibilitätsliste ist hier zu finden. Nachrüstbar ist die H4-LED nur bei älteren Halogenscheinwerfern (H4). Nutzer von H7-Lampen müssen sich noch etwas gedulden.

Fazit

Philips zeigt mit der Ultinon Pro6000 H4-LED ein straßenzugelassenes Nachrüst-Kit für Halogenscheinwerfer. Deutlich heller, weiter und länger sollen die LED-Leuchtmittel leuchten. Über 50 Motorräder sind bereits freigegeben. Knapp 76 Euro kostet eine Einheit.