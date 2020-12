Pirelli Diablo Rosso IV Der Nachfolger des Rosso III steht parat

Es sei wie bei allen Themen um den Motorradreifen herum gesagt: Die Pellen der Premiumhersteller von heute sind durchgehend schon richtig gut. Da ist es für die Reifenbäcker selbst immer schwer noch einen draufzusetzen ohne dabei die alten Tugenden zu verwässern. Im Falle des Diablo Rosso III von Pirelli ist das nicht anders, hat der in verschiedenen Tests in Motorrad nachhaltig bewiesen dem eierlegenden Wollmilchreifen schon recht nahe zu kommen. Jetzt finden sich erste Spuren des möglichen Nachfolgers Diablo Rosso IV im Netz. Was könnte man hier verbessert haben?

Anforderungen an das Profil

Das Profilbild als Visitenkarte steht bei der Neuentwicklung stark im Mittelpunkt. Es muss einen bestimmten Anteil an Rillen haben, um eine Straßezulassung zu erhalten (~ 5% Negativprofilanteil müssen es sein) und bei Nässe ein Aufschwimmen des Reifens soweit als möglich herauszuzögern. Beim Rosso III findet sich hier Pirelli typisch ein sehr gezacktes an Blitze erinnerndes Muster vor. Für den wohl kommenden Nachfolger erwarten wir eine weitere Reduzierung des Anteils an Rillen und ein Design, was sich eher am deutliche schärferen Diablo Rosso Corsa II anlehnt. Denn theoretisch: Je weniger Profil, desto mehr Aufstandsfläche des Reifens, desto mehr Grip und weniger Verschleiß. Weiterhin reagiert ein Reifen mit wenig Profil auf harte Bremsmanöver immer etwas stabiler als einer mit deutlich mehr Profilrillen.

mps-Fotostudio Pirelli Diablo Rosso III

Anforderungen an die Mischung

Die Gummimischung als Garant für frühen, langanhaltenden, ausdauernden Grip. Ohne Tücken bei Hitze oder Schwäche bei Kälte oder Nässe. Dem Diablo Rosso III konnte hier in meisten Disziplinen immer wieder hohe Punktzahlen bescheinigt werden, aber gerade im Bereich des Aufwärmverhaltens geht immer noch etwas mehr und da hilft ein höherer Anteil an Silica im Gummi. Silica ist neben Ruß ein Füllstoff im Reifen, der sich schneller aufwärmt als besagter Ruß und so früher für Grip sorgt und den Verschleiß des Reifens bei niedrigen Temperaturen senkt. Problem: Silica mag keine hohen Temperaturen. Also müssen die Reifenhersteller immer die optimale Mischung finden oder mehrere Laufzonen auf dem Reifen konstruieren mit unterschiedlichen Gummimischungen, den sogenannten Multi-Compounds. Für den möglichen, neuen Rosso IV können wir eine weitere Verfeinerung der Mischung erwarten, mit mehr Silica-Anteilen und mehreren Gripzonen auf dem Reifen. Wir gehen dabei von einer Erhöhung der unterschiedlichen Laufflächenmischungen vorn auf mindestens zwei unterschiedliche Mischungen und hinten auf drei Mischungen pro Reifenseite aus.

Nach ersten Infos aus dem Reifenhandel kommt der neue Pierelli Diablo Rosso IV in den Dimensionen 120/70 R17, 160/60 R17, 180/55 R17, 190/55 R17 und 200/55 R17.

Fazit

Sollte Pirelli den Diablo Rosso IV 2021 bringen, tritt er auf jeden Fall in große Fußspuren seines Vorgängers. Wir sind gespannt was uns da erwartet.