In erster Linie betrifft der Umbau die Abgasanlage, in die der Turbo, ein modifizierter Typ GT15 mit Garret-Wastegate, eingebunden wird. Zur Auswahl stehen verschiedene Ausführungen aus Edelstahl und Carbon mit mehr oder weniger Umfang, Schalldämpfung und Gewicht. Da Turbolader die Schallwellen zerhacken, wird Lautstärke hierbei nicht zum Problem. Unter gewissen Voraussetzungen sowie Einhaltung der Abgasgrenzwerte wäre der Umbau sogar mit Straßenzulassung möglich. Gutachten für den deutschen TÜV liegen bei Extreme Creations in Australien jedoch nicht vor.

Aufwändiger Turbo-Umbau

Bereits der Umbau mit dem Basis-Kit ist technisch anspruchsvoll und sollte nur von professionellen oder zumindest geübten Schraubern in Angriff genommen werden. Zwar verzichtet Extreme Creations hier auf Ladeluftkühlung, dennoch sind umfangreiche Änderungen sowie Erweiterungen an Motor und Peripherie erforderlich. Insbesondere in den Bereichen Ansaugtrakt, Ölkreislauf und Elektronik. Ein optimiertes Mapping für den Power Commander ist im Kit enthalten, weitere Software-Eingriffe bietet Extreme Creations optional an. Wichtig für Selberschrauber: eine umfangreiche, detaillierte Einbauanleitung (auf Englisch) liegt bei.