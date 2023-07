In diesem Artikel: Winglets für sportliches Prestige und Anpressdruck

Mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten

Winglet-Kits zum Ankleben und Anschrauben

"Frontspoiler GP" von Puig ab 219,90 Euro

"Downforce Spoiler" auch für Naked Bikes

Ältere Winglet-Kits von Puig für Modelle ab 2015

Winglets mit Straßenzulassung?

Fazit

Winglets zum Nachrüsten gibt es von Puig aus Spanien für Superbikes wie Honda CBR 1000 RR-R Fireblade, Yamaha YZF-R1, Kawasaki Ninja ZX-10 R oder BMW S 1000 RR. Eben für jene Modelle oder Baujahre, die ab Werk ohne die modernen Frontspoiler ausgeliefert wurden – oder noch werden. Es gibt von Puig aber auch Winglet-Kits für sportliche Naked Bikes wie Kawasaki Z 900 oder Yamaha MT-09 – und bald auch für die neue Honda CB 750 Hornet.

Anzeige Angebote

Winglets für sportliches Prestige und Anpressdruck Die von Puig in Barcelona, in deren virtuellem Windkanal nach MotoGP-Vorbildern entwickelten Spoiler zum Nachrüsten, sollen die Front sportlicher Motorräder noch sportlicher machen, so den Besitzerstolz steigern und zudem tatsächliche aerodynamische Vorteile bringen. Je nach Modell verspricht der Hersteller bei 200 km/h um 3,5 Kilogramm Abtrieb, bei 300 km/h soll der Anpressdruck an der Front auf bis zu circa 8 Kilogramm ansteigen.

Mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten Dieser Anpressdruck hat – bei hohen Geschwindigkeiten – mehrere positive, stabilisierende Effekte auf Fahrwerk und Fahrverhalten: Er wirkt unbeabsichtigten Wheelies, also dem Abheben des Vorderrads entgegen. Ebenfalls reduziert wird die Anfälligkeit des Chassis für den sogenannten Shimmy-Effekt, also für Lenkerflattern. Selbst in Kurven haben Winglets vorteilhaften Einfluss auf die Spurstabilität.

Winglet-Kits zum Ankleben und Anschrauben Aus 4 Millimeter dickem, robustem und UV-beständigem Kunststoff fertigen die Verkleidungsspezialisten ihre Winglet-Kits. Sie werden, je nach Modell, seitlich an die originale Verkleidung geklebt und zudem an vorhandene Schraubpunkten angeschraubt. Wichtig: Zusätzliche Löcher müssen nicht gebohrt werden. Zum "Frontspoiler GP" für die Honda CBR 1000 RR-R Fireblade nennt Puig lediglich 15 Minuten Montagezeit.

"Frontspoiler GP" von Puig ab 219,90 Euro Je nach Modell stehen verschiedene Ausführungen, beziehungsweise verschiedene Farben zur Auswahl. Beispiel Fireblade: Schwarz, Blau und Rot. Das Topmodell "Frontspoiler GP" kostet 219,90 Euro, zuzüglich länderspezifische Mehrwertsteuer (Stand Juli 2023).

"Downforce Spoiler" auch für Naked Bikes Für einige Naked Bikes bietet Puig ebenfalls "Downforce Spoiler" an. Etwa für die Kawasaki Z 900, in verschiedenen Farben für jeweils 198,50 Euro. Oder für die Yamaha MT-09, ebenfalls in verschiedenen Farben, für jeweils 219,90 Euro (Preise Stand Juli 2023, jeweils zuzüglich länderspezifische Mehrwertsteuer). Demnächst soll ein Winglet-Kit für die neue Honda CB 750 Hornet folgen. In Deutschland sind die Winglet-Kits von Puig bei Louis erhältlich.

Ältere Winglet-Kits von Puig für Modelle ab 2015 Bereits ab 2018 bot Puig Winglets zum Nachrüsten an. Montiert wurden die ersten Seitenspoiler auf Metallbügeln, die an mehreren Anschraubpunkten der originalen Verkleidung befestigt wurden. Die Montage wurde von Puig als "leicht" eingestuft und sollte um die 40 Minuten in Anspruch nehmen. Verfügbar waren oder sind diese frühen Ausführungen der Winglet-Kits für BMW S 1000 RR ab Modelljahr 2015, Honda Fireblade (auch SP und SP2) ab Baujahr 2017, Kawasaki Ninja ZX-10R (auch RR und SE) ab Baujahr 2016, Suzuki GSX-R 1000 (auch R) ab Baujahr 2017 sowie Yamaha YZF-R1 (auch R1M) ab Baujahr 2015. Preise für die relativ kleinen seitlichen Flügel zum Anschrauben: ab circa 150 Euro.

Winglets mit Straßenzulassung? Homologiert oder jeweils typgeprüft wurden die Winglets von Puig offenbar bisher nicht. Demnach wären sie eigentlich, streng genommen, nur für den Einsatz auf abgesperrten Strecken geeignet. Andererseits steht hierzu die Aussage im Raum: "Eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) ist für diese Bauteile nicht erforderlich." Das kann man so sehen, doch rechtlich bewegt man sich dabei in einer Grauzone. Andere Winglet-Anbieter wie Ilmberger Carbon oder AC Schnitzer weisen ausdrücklich auf eine vorhandene ABE oder auf ein vorhandenes Teilegutachten hin.

Umfrage Winglets - wirklich aerodynamisch vorteilhaft oder nur eine Modeerscheinung? 3 Mal abgestimmt Bei hohen Geschwindigkeiten sind die aerodynamischen Vorteile für mich nachvollziehbar. Eine Modeerscheinung, Schnickschnack für Angeber, darauf kann ich weiterhin verzichten.