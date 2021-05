Büse Rocc 650 Klapphelm zum günstigen Tarif

Wer den Komfort eines Klapphelms genauso schätzt, wie einen schlanken Kaufpreis, der könnte jetzt bei Büse fündig werden.

Mit dem neuen Rocc 650 zieht ein neuer Basis-Klapphelm ins Portfolio ein. Trotz seiner Positionierung muss der Rocc 650 nicht auf eine umfassende Ausstattung verzichten. Das Kinnteil lässt sich mit nur einer Hand entriegeln und bedienen. Bereits für den Pinlock-Einsatz vorbereitet präsentiert sich das klare und kratzfeste Visier. Gegen zu viel Licht schützt das innenliegende Sonnenvisier.

Büse

Belüftungsöffnungen am Kinn und der Helmoberseite sollen zusammen mit Entlüftungen am Hinterkopf für ein gutes Klima unter der Helmschale sorgen. Letztere ist aus ABS gefertigt und mit einem atmungsaktiven, herausnehm- und waschbares Komfortfutter ausgestattet. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Atemabweiser sowie ein Micro-Ratschenverschluss am Kinnriemen.

Nur zwei Farben verfügbar

Zu haben ist der 1.750 Gramm schwere und nach Euro 22.05 geprüfte Rocc 650 in Größen von XS bis 2XL. Beim Design müssen Freunde kräftiger Farben stark sein. Den Büse Rocc 650 gibt es nur in einer mattschwarzen Uni-Version sowie in einem ebenfalls matten Schwarz-Silber-Design.

Die Uni-Version kostet 119,95 Euro, die Design-Variante ist mit 129,95 Euro zehn Euro teurer.

Fazit

Zu Preisen ab knapp 120 Euro bietet Büse einen neuen Basis-Klapphelm, der auf keine wesentlichen Features verzichten muss. Nur die Farbauswahl ist sehr eingeschränkt.