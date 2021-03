Caberg Riviera V4 Neuer Jethelm für den Stadt-Flaneur

Zu haben ist der neue Caberg Riviera V4, der die Nachfolge des V3 antritt, in Größen von XS bis XXL. Die Italiener setzen dabei auf zwei verschiedene Helmschalengrößen aus ABS-Kunststoff. Insgesamt ist der neue Jethelm sehr kompakt gezeichnet, so dass er problemlos in die meisten Staufächer von Rollern oder auch Motorrädern passt. Das Gewicht geben die Italiener mit 1.150 Gramm an.

Das regulierbare Belüftungssystem setzt auf einen Einlass oben auf dem Helm sowie zwei Auslassöffnungen hinten an der Helmschale. Das große Vollvisier wird durch eine integrierte Sonnenblende ergänzt. Beide Visiere fallen dabei größer aus als im Vorgängermodelle. Der Kinnriemen setzt auf einen Micro-Ratschenverschluss, das Futter ist herausnehm- und waschbar.

Für Intercom vorbereitet

Wer ein Kommunikationssystem verwenden will, kann sich über die Vorrüstung für das neue Caberg Just Speak Evo-System freuen. Das bindet Smartphones und andere Endgeräte drahtlos per Bluetooth A2DP-Profil ein.

Zu haben ist der neue, noch nach ECE.22.05 geprüfte Caberg Riviera V4 in den Uni-Farben Mattschwarz, Weiß, Matt Gun Metal und Mattblau. Zudem ist die verspieltere Grafik-Variante Elite in vier Farbkombinationen im Angebot. Darüber hinaus wird der Riviera V4 in den kleinen Größen auch noch im Dekor Muse offeriert.

Die Preise starten im Handel ab rund 120 Euro.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 13897 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Der Caberg Riviera V4 bietet sich als idealer Begleiter für Roller-Fahrer oder Großstadt-Flaneure an. Die Ausstattung ist umfassend, für den Einbau eines Kommunikationssystems ist er vorbereitet. Und der Preis mit knapp 120 Euro gefällt auch der Geldbörse.