Daytona SL Pilot, Büse D90, Modeka Nicoletta Lady Kurzschaftstiefel mit erhöhter Sohle für Damen

Es scheint, als würden gerade die deutschen Bekleidungshersteller ein häufiges Problem erkennen: Kleine Menschen kommen oft gerade mit den Zehenspitzen auf den Boden, wenn sie auf dem Motorrad sitzen. Die entscheidenden Zentimeter fehlen, um ein sicheres Gefühl beim Halten der Maschine zu haben. Was Daytona schon lange im Programm hat, bieten nun auch Büse und Modeka an: Damen-Stiefel mit sechs Zentimeter Erhöhung an der Ferse. Dabei nutzen sie keinen Absatz mit hartem Knick, sondern schaffen einen angenehmen Übergang, um nicht etwa an der Fußraste hängen zu bleiben.

Daytona SL Pilot GTX

Daytona Der Daytona SL Pilot GTX ist seit 2019 im Programm des deutschen Herstellers und kostet 279,95 Euro.

Mit innenliegender Korksohlenerhöhung schafft der Daytona SL Pilot GTX sechs Zentimeter. Ausgestattet ist er mit Gore-Tex Duratherm Membran, sowie reflektierenden Einsätzen. Der Leder-Stiefel will besonders elastisch und leicht abrollbar sein, ist aber dennoch an den wichtigen Stellen wie der Ferse, den Knöcheln und dem Schienbein verstärkt.

Der Schaft misst etwa 20 cm, erhältlich in den Größen 36 bis 41. Kostenpunkt: 279,95 Euro.

Büse D90

Büse 2020 kommt der D90 von Büse ganz neu und kostet 129,95 Euro.

Büse bringt ab der Saison 2020 ebenfalls zwei erhöhte Modelle. Eines davon ist der Kurzschaftstiefel D90. Durch höhere Sohlen innen und außen kommt er insgesamt auch auf sechs zusätzliche Zentimeter. Zudem soll er speziell auf den Damenfuß ausgerichtet sein: Eine kleinere Ferse und ein schmalerer Bereich im Mittelfuß sind hier eingeplant. Reflektoren und Verstärkungen für Zehen, Fersen und Knöchel versprechen Sicherheit.

Der Schaft ist etwa 21 Zentimeter hoch. Erhältlich in den Größen 36 bis 42 und für 129,95 Euro.

Modeka Nicoletta Lady

Modeka Der Nicoletta Lady von Modeka ist 2020 neu und kostet 139,90 Euro.

Auch das neue Modell von Modeka kommt 2020 mit Sohlenerhöhung und ebenfalls sechs gewonnenen Zentimetern. Der Kurzschaftstiefel aus Leder ist mit einer Hipora-Membran ausgestattet und soll so wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv sein. An den Knöcheln und Zehen ist er verstärkt.

Erhältlich ist er in den Größen 36 bis 42 und für 139,90 Euro.