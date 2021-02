HJC RPHA 90 S Carbon Luve Eleganter klappen mit HJC

Deutlich eleganter klappen möchte HJC wohl mit einer sehr fein gestalteten Variante des RPHA 90 S Carbon. Luve nennt sich das neue Dekor der Karbon-Schale mit sehr geometrisch gestalteten Flächen in mattem Grau, aus den wenigen Zwischenräumen blinzelt glanz-lackiertes Karbon hervor. Damit erhöht HJC die Auswahl des RPHA 90 S Carbon auf insgesamt drei Dekore.

HJC RPHA 90 S Carbon

Neben der schwarzen Basisvariante, die das Schalenmaterial offen zu Schau stellt für 599,90 Euro, gibt es weiterhin ein recht offensiv gestaltete blaue Version, Balian genannt. Derart gestaltet wechselt der 90 S für 639,90 Euro über die virtuelle Ladentheke. Exklusiv im Design und mit 649,90 Euro auch im Preis darüber das neue Dekor Luve. Alle Versionen besitzen die Außenschale aus einem Karbon-Fiberglas-Mix, sind noch nach ECE 22.05 homologiert, allerdings in der P&J-Klasse. Der RPHA darf also auch offen gefahren werden, da er neben der Zulassung als Integralhelm auch eine als Jethelm hat.

HJC

Wie bei den meisten Klapphelmen ist ein Sonnenvisier integriert, der Verschluss per Doppel-D-Ring allerdings ist ein Unterscheidungsmerkmal zu den verbreiteten Ratschenschlössern. Ein klares Zeichen, dass auch dem klappbaren RPHA sportliche Gene innewohnen, was von den schnell entfernbaren Wangenpolstern im Notfall unterstrichen wird. Die beiden Versionen 10B und 20B des Smart-HJC-Kommunikationssystems sind beim 90 S nachrüstbar. Das Bluetooth-System ist von Sena entwickelt. Erhältlich ist der HJC RPHA 90 S Carbon in den Größen XS bis 2XL, individuelle Anpassungen an die eigene Kopfform bieten die austauschbaren Wangen- und Kopfpolster.

HJC

44 neue Dekore für 2021

Insgesamt 44 neue Dekore verteilt über alle Modellfamilien bietet HJC für die neue Saison. Darunter auch die neuen Varianten der Marvel-Linie mit dem Superman-Dekor des RHPA 11 als Flaggschiff. Die Star-Wars-Dekore der letzten Jahre scheint es nicht mehr zu geben. Interessant dabei ein neues Dekor im Stile der Isle of Man-Rennen.

Umfrage Von welchem Hersteller stammt euer Helm? 13401 Mal abgestimmt HJC Shoei Nolan/X-Lite Schuberth Shark Scorpion Arai AGV LS2 Airoh Caberg Icon Marushin Anderer Hersteller mehr lesen

Fazit

Mehr Farbe bei HJC. Sehr schick präsentiert sich das Line-Up von HJC für die neue Saison. Schmerzlich vermisst werden vom Autor indes die Star-Wars-Dekore der letzten Jahre. Das vorhandene Boba-Fett-Dekor bekommt daher einen Ehrenplatz auf dem nicht vorhandenen Kamin.