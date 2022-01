IXS Tour LT Handschuh Heat-ST Beheizt und wasserdicht

Wer bei kaltem, feuchten Wetter auf dem Zweirad unterwegs ist, freut sich über warme und trockene Hände. Diesem Wunsch kommt der Bekleidungshersteller IXS mit dem Handschuh Tour LT Heat-ST entgegen.

Die elektrische Heizfunktion des Handschuhs setzt auf Heizelemente aus feinsten Metallfasern, die von leichten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus versorgt werden. Die Heizleistung der 7-Volt-Heiztechnologie wurde so optimiert, dass eine gleichmäßige Erwärmung von den Handknöcheln über die Fingerrückseite bis um die Fingerkuppen herum sichergestellt ist, ohne Kältebrücken und ohne Hot Spots. Der schlanke Akku und der Kontroller für die Heizung sind direkt in die Stulpen eingearbeitet. Auf eine Verkabelung mit dem Motorrad zur Stromversorgung kann so verzichtet werden.

In vier Stufen regulierbar

Die Heizleistung lässt sich in vier Stufen einstellen. Die Regulierung erfolgt über einen Druckknopf, der auch per Handschuh einfach zu betätigen ist. Die jeweilige Heizstufe kann über eine mehrfarbige LED-Anzeige abgelesen werden. Je nach gewähltem Temperaturbereich soll der IXS-Handschuh für 2.2 bis 8 Stunden warme Hände liefern. Zur Heizung bietet der Handschuh aber auch eine zusätzliche Thinsulate-Isolation. Wasserdicht und atmungsaktiv wird der Tour LT Heat-ST durch eine eingearbeitete Solto-Tex-Membran.

Beim Obermaterial setzten die Schweizer auf eine Kombination aus Textil und Ziegenleder. Die Knöchel schützt eine zusätzliche Polsterung. In die Zeigefingerspitze ist zusätzlich Touchscreen-taugliches Material eingearbeitet. Per Klett lassen sich der Handgelenkstretch und die Stulpen weitenverstellen. Reflektierenden Biesen an den Fingern und den Stulpen erhöhen die Sichtbarkeit.

IXS

Zu haben ist der IXS Tour LT Heat-ST in Größen von S bis 5XL zum Preis von 249,95 Euro und immer nur in Schwarz. Ein Ersatzakku kostet 59,95 Euro, für ein Ersatzladegerät berechnet der Hersteller 29,95 Euro.

Fazit

IXS bringt mit dem Tour LT Heat-ST einen neuen beheizten Handschuh mit Akkubetrieb. Vier Heizstufen sind abrufbar. Die Akkus sollen die Heizfunktion für bis zu 8 Stunden aufrecht erhalten.