Schuberth C5 Carbon mit Kommunikationssystem Aufwendig gefertigter Carbon-Klapphelm

Mit dem Klapphelm Schuberth C5 Carbon stellt der Helmhersteller seinen bisher leichtesten Klapphelm vor. Dank Voll-Carbonschale wiegt er in Größe L gerade einmal um die 1.460 Gramm. Viele Integralhelme wiegen nicht weniger. Das Fiberglas-Pendant, der Schuberth C5, wiegt rund 200 Gramm mehr, also um 1.660 Gramm. Im Video zeigt euch Schuberth, wie der Helm in der Performance-Abteilung von Hand gefertigt wird.

Schuberth C5 Carbon aus Motorsport-Abteilung

Das Besondere am Schuberth C5 Carbon: Der Carbon-Klapphelm ist der erste Straßenhelm von Schuberth, der von Schuberth Performance kommt, also aus der gleichen Produktionsstätte wie die Helme für den Profi-Motorsport und aus den gleichen Materialien gefertigt. Formel 1-Weltmeister Verstappen fährt etwa einen Helm von Schuberth Performance. Der aufwendige Fertigungsprozess bei Schuberth Performance und die limitierten Kapazitäten der Motorsport-Abteilung, die Helme einzeln und von Hand zu fertigen, sind der Grund, warum es den Schuberth C5 Carbon pro Jahr in einer limitierten Stückzahl geben wird.

Vor Ort wird der Schuberth C5 Carbon von den gleichen Spezialisten gefertigt wie die Profi-Helme. Und: Jede Helmschale wird von Beginn bis Ende von der gleichen Person bearbeitet. So will Schuberth die Qualität des aufwendig produzierten Vollkarbon-Klapphelms so hoch wie möglich halten.

Nach ECE 22.06 doppelt homologiert (P/J)

Der Schuberth C5 Carbon Klapphelm ist nach dem neuen Sicherheitsnorm ECE 22.06 doppelt homologiert (P/J), darf also nicht nur geschlossen als Integralhelm gefahren werden, sondern zusätzlich mit nach oben geklapptem Kinnteil als Jethelm.

Das bereits vorinstallierte Kommunikationssystem basiert auf dem Sena 50S-System mit HD-Lautsprechern, Mesh-Antenne sowie FM-Radio- und Bluetooth-Antenne. Schuberth gibt für das Zubehör zusätzliche 30 Gramm Gewicht an.

Ab Mai für 1.499 Euro

Marktstart soll im Mai sein. Vorbestellungen sind, laut Schuberth, bei den Händlern möglich. Der Preis für den Carbon-Klapphelm: 1.499 Euro, inklusive dem bereits vorinstallierten Kommunikationssystem. Der Helm wird in 2 Außenschalengrößen gefertigt, eine davon für die Helmgrößen XS (53), S (55), M (57) und L (59), die andere für XL (61), XXL (63) sowie XXXL (65).

Fazit

Der aufwendige Fertigungsprozess bei Schuberth Performance und die irgendwann limitierten Kapazitäten der Motorsport-Abteilung, die Helme einzeln und von Hand zu fertigen, sind der Grund, warum es den Schuberth C5 Carbon pro Jahr in einer limitierten Stückzahl geben wird. Und warum er rund 1.500 Euro kostet. Als Gegenwert gibt es einen Oberklasse-Helm, der für einen Klapphelm besonders leicht ist und mit vorinstallierten Kommunikationssystem kommt.