Sena Econo Jethelm mit Kommunikationssystem

Das komplett in den Helm integrierte Kommunikationssystem – Schwanenhalsmikro und Lautsprecher sind bereits eingebaut – im Sena Econo setzt auf Bluetooth-Technik. Als Reichweite für das Zwei-Wege-Intercom werden bis zu 800 Meter angegeben. Wer nicht reden, sondern lieber Musik hören möchte, kann auf das integrierte FM-Radio mit zehn Senderspeichern zurückgreifen. Ein aktiver Geräuschfilter soll auch bei Umgebungslärm für eine klare Kommunikation sorgen. Natürlich können per Bluetooth auch alle anderen bluetoothfähigen Endgeräte verbunden werden.

Mit aktivierter Sprachsteuerung des Mobiltelefons können so beide Hände am Lenker bleiben und trotzdem Anrufe angenommen und getätigt sowie die Musik gesteuert werden. Bedient wird das integrierte Kommunikationssystem über einen Jog-Dial-Drehschalter rechts am Helm. Der integrierte Lithium-Polymer-Akku soll eine Betriebszeit von bis zu 15 Stunden ermöglichen. In drei Stunden ist der Akku über ein Micro-USB-Kabel wieder geladen.

Mit integrierter Sonnenblende

Der ECE 22-05-geprüfte Jet-Helm an sich setzt auf eine Helmschale aus Duroplast, die mit zwei Schalengrößen die Größen M, L und XL abdeckt. Der Econo ist mit einem kratzfesten klaren Visier sowie einem innenliegenden Sonnenvisier ausgestattet. Das Sonnenvisier ist per Schieber an der linken Wange bedienbar. Die atmungsaktive Innenausstattung ist herausnehm- und waschbar. Der gepolsterte Kinnriemen setzt auf einen Ratschen-Schnellverschluss.

Zu haben ist der 1.700 Gramm schwere Sena Econo Jet-Helm in den Farben Matt-Schwarz und Glänzend-Weiß zu Preisen ab 239 Euro.