Sena Outrush R Klapphelm mit smarter Technik

Neben einem Jethelm und einem Integralhelm bietet Sena jetzt auch einen Klapphelm an, der die komplette Bluetooth 5.0-Kommunikationseinheit direkt integriert hat. Das Intercomsystem, die Lautsprecher, das Mikro und alle Bedienelemente sind so verbaut, dass sie weder die Aerodynamik des Helms noch den Tragekomfort einschränken. Dank Smartphone-Konnektivität können Zweirad-Fans während der Fahrt Musik hören, Routeninformationen entgegennehmen oder telefonieren.

Ausgestattet mit einem 4-Wege-Intercom auf Basis des aktuellen Bluetooth 5.0-Standards, ermöglicht der Sena Outrush R Gespräche zwischen insgesamt vier Teilnehmern innerhalb einer Reichweite von bis zu 900 Metern. Sind nur zwei Fahrer miteinander verbunden, erfolgt die Kommunikation über HD-Intercom. Dank der Bluetooth-Audio-Multitasking können mehrere Audioquellen zeitgleich wiedergegeben werden, die Lautstärke der einzelnen Signale regelt der Helm je nach Bedarf des Nutzers selbst. So wird zum Beispiel Musik bei einem eingehenden Anruf automatisch leiser. Störende Windgeräusche filtert eine spezielle Software heraus. Der integrierte Akku erlaubt eine Gesprächszeit von bis zu 12 Stunden. Nachgeladen ist der Energiespeicher in 2,5 Stunden.

Sena

Zusätzlichen Komfort bringen die Sena Utility-App und Smart Intercom Pairing. Mit der App lässt sich der Outrush R einfach konfigurieren. Hier können Fahrer auf die Funktionseinstellungen zugreifen und eine Kurzanleitung für den Helm abrufen. Ein praktisches Feature der Sena Utility-App ist das Smart Intercom Pairing, mit dem sich Fahrer besonders schnell und einfach miteinander verbinden können indem sie einen QR-Code scannen.

Erlaubt als Jet- und Integralhelm

Sena

Der DOT und ECE zertifizierte Klapphelm selbst verwöhnt mit einer innenliegenden Sonnenblende und einer Doppelhomologation – er darf also offen und geschlossen gefahren werden. Die Helmschale besteht aus Polycarbonat, die atmungsaktive Innenausstattung ist herausnehm- und waschbar. Belüftungen am Kinn und oben auf dem Helm sorgen zusammen mit einer Entlüftung am Hinterkopf für Frischluftdurchsatz. Am Kopf gesichert wird der Outrush R mit einem Ratschenverschluss. Zum Serienumfang des rund 1.730 Gramm schweren Helms gehört ein klares, kratzfestes Visier.

Angeboten wird der Sena Outrush R in den Größen S, M, L, XL und XXL in den Farben Mattschwarz und glänzendem Weiß. Als Preis nennt Sena 279 Euro.

Fazit

Sena erweitert sein Helmangebot um einen Klapphelm mit komplett integriertem Kommunikationssystem. Der Outrush R kostet 279 Euro und darf legal offen oder geschlossen gefahren werden.