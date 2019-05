Zwar handelt es sich beim Sotera Advanced Helmet bislang nur um ein Konzept, trotzdem könnte der smarte Helm in Zukunft für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.

Auf den ersten Blick sieht der Sotera Advanced Helmet, der vom New Yorker Designer Joe Doucet konzipiert wurde, wie ein simpler Jet-Helm aus. Allerdings kann der smarte Helm deutlich mehr. Dank eines LED-Panels an der unteren Hälfte des Helmes kann der Sotera Advanced Helmet seine Farbe wechseln. Ansonsten ist der Helm aus Fiberglas und Polycarbonat gefertigt. Das transparente Visier soll gegen Wind und Regen schützen. Wirklich interessant ist allerdings wie bereits erwähnt die untere Hälfte des Helmes.

Helm leuchtet rot wenn der Fahrer bremst

Das Ziel von Joe Doucet war es, Unfälle bereits im Vorfeld verhindern zu wollen. Bremst der Fahrer, leuchtet die untere Hälfte des Helmes rot auf, ähnlich wie ein normales Bremslicht. Ein plötzlich rot aufleuchtender Helm könnte so die Aufmerksamkeit von hinterherfahrenden Verkehrsteilnehmern deutlich erhöhen. Mithilfe eines Beschleunigungsmessers merkt der Helm, wenn der Fahrer verzögert. Aufgeladen wird der Helm per USB-Anschluss. Auch andere Farben sind übrigens darstellbar.

Foto: Joe Doucet Der Helm signalisiert hinterherfahrenden Verkehrsteilnehmern, wenn der Pilot bremst.

Für seine Idee hat Joe Doucet übrigens kein Patent angemeldet. Ganz im Gegenteil: der New Yorker ruft die Hersteller sogar dazu auf, seine Idee in die eigenen Produkte zu integrieren. Die Sicherheit und die Vermeidung von möglicherweise sogar tödlichen Unfällen stehen für ihn an erster Stelle. Zwar hatte Doucet zunächst geplant, den Helm selbst zu verwirklichen und patentieren zu lassen, allerdings entschied er sich relativ schnell wieder dagegen.