BMW R18 Umbau Ich glaube ich stehe im Eisenwald

Kürzlich in der Redaktion: "Gibt es eigentlich wirklich noch eine R18, die original auf der Straße fährt? Ich frage für einen Freund.", Jochen "Scheff" Knecht wundert sich über die stattliche Anzahl an tiefgreifenden Umbauten von BMWs Cruiser-Boxer R18. Ich entgegne: "Leider ja, die Tage stand eine beim Bäcker." Nach den fabelhaften Beispielen von MB Cycles und Walz steht mit der R18 von Ironwood eine weitere Variante bereit und es sei erlaubt zu spekulieren: Nicht ganz so teuer wie beiden zuvor genannten.

Minimal original, maximal legal

Arjan kommt die Ansage von BMW gelegen. Maximale Legalität bedeutet viel Bolt-On-Teile zu verwenden und für die R18 hält der Aftermarket bereits viel vor. So kommt der neue Fender mit der Beleuchtung in den Struts von Wunderkind. Mitschwingend montiert über einem neuen 18"-Hinterrad von Roland Sands. Ebenfalls aus dem Badischen und der Customsparte von ABM bezieht Arjan die Handhebel und Fußrasten. Mit dem großen Hinterrad und der 180er-Bereifung kommt in der Seriengabel ein Rad mit 19"-Durchmesser zum Einsatz. Durch diese starken Eingriffe ins Fahrwerk muss Arjan auch beim Serienfederbein eingreifen. TFX Suspension baut der BMW ein neues Federbein, dessen Feder in "Wagenfarbe" beschichtet wird: BMW Sunset Orange.

Harleylenker in Fett

Zusammen mit den Lenkerspezialisten von Agid wird ein Lenker aus dem Harley-Regal an die BMW angepasst. Zwischen den Armaturen misst das Rohr knapp vier Zentimeter, was die üppige Maße der originalen Armaturen fast zu Miniaturen skaliert. Ergänzt wird die dicke Front von Gabelcovern aus eigener Fertigung. Da der Lenker im Bereich der Armaturen aber trotzdem 22 Millimeter misst, ist die Montage von Lenkerenden-Blinkern von Kellermann kein Problem.

Motor Serie, Auspuff lang

Der 1800er-Boxer steht in Sachen Leistung solide da, einzig einige Motordeckel werden gegen Fräswerk ebenfalls von Roland Sands getauscht. Vance&Hines bieten für die R18 endtöpfe in verschiedenen Längen an. Arjan entscheidet sich die lange Version an die Serienkrümmer der BMw zu schrauben, nachdem er die Anlage hat schwarz beschichten lassen.

Fazit

Auch mit wenigen Eingriffen in die Materie kann aus der R18 ein ansehnliches Custombike werden. Alle Umbauten sind ohne Änderungen an Rahmen oder Motor zu bewerkstelligen. Gutes Ding.