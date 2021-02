Harley-Davidson Custom 1250 Kleine Harley für 2021 eingeplant

Der US-Motorradhersteller Harley-Davidson hatte Ende 2020 seinen Modellfahrplan nochmals geändert. Auf der Unternehmenswebsite unter dem Punkt zukünftige Modelle fand sich plötzlich die Custom 1250 mit dem Premierentermin 2021. Bislang war als komplett neues Modell nur die Großenduro Pan America für 2021 bestätigt. Die Enduro wurde jetzt vorgestellt.

Und im Abspann zum entsprechende Promotion-Video tauchte wieder die Custom 1250 auf – versehen mit dem Untertitel: "Und die nächsten Neuheiten stehen schon bereit."

Neues Futter für die kleinere Hubraum-Klasse

Die neue Custom 1250 wurde bereits Mitte 2018 im Rahmen der Zukunftsplanung von Harley-Davidson vorgestellt. Dann kam die Krise, der Chefwechsel und ein zusammengestrichener Fahrplan. Jetzt scheint die 1250 Custom wieder aktuell zu sein. Auch sie baut auf dem neuen Revolution Max-Motor auf, der auch die Pan America antreibt. Der flüssigkeitsgekühlte 60-Grad-V2 leistet in der Pan America-Konfiguration 152 PS und 128 Nm, lässt sich aber in Sachen Hubraum und Leistung auch nach unten skalieren. Für die Custom 1250 gehen wir daher von einer Auslegung mit weniger Leistung und mehr Drehmoment aus. Auch kleinere Hubraum-Varianten dürften kommen. Optisch wird vermutlich auch die Custom 1250 als Serienmodell nah an der Studie bleiben. Die Pan America jedenfalls hat ihr Studien-Design in die Serie gerettet.

Harley-Davidson Auch andere Konfigurationen sind mit dem neuen Baukasten denkbar.

Damit würde die Custom 1250 die Hubraumklasse füllen, die Harley mit der gerade eingestellten Sportster-Baureihe verlassen hat. Da die Neue viel mehr Technik und auch Leistung mitbringt, dürfte Harley die Custom 1250 aber anders positionieren, als die bisherige Einstiegsmodellreihe. Und weil der neue Harley-Baukasten viele Spielarten zulässt, wie verschiedene Studien bereits gezeigt haben, dürfte die Custom 1250 nicht lange allein bleiben. Einen Erstaufschlag der neuen Modelle erwarten wir aber nicht vor Herbst 2021.

Fazit

Die Nachfrage nach kleinen Harleys ist groß. Ab 2021 könnten Modelle auf Basis des neuen Baukastens die Lücke füllen, die der Wegfall der Sportster-Modelle aufgrissen hat.