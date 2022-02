Harley-Davidson Icons 2022 als Low Rider? Harley homologiert El Diablo als neues Modell

Die Electra Glide Revival war 2021 das Icons-Modell. 2022 steht wohl ein Sondermodell auf Basis der neuen Low Rider ST an. El Diablo könnte der Name sein.

Erst im Januar 2022 hat Harley-Davidson neue Bagger-Modelle vorgestellt. Darunter die Low Rider ST mit dem 117er-Motor, Koffern und einer Verkleidung im Stil der Sport Glide der 1980er-Jahre. In den Homologationsdaten der US-Umweltbehörde EPA steht in den Zeilen der Low Rider S und Low Rider ST noch ein weiteres Modell: El Diablo. Sie scheint das 2022er-Icons-Modell von Harley zu sein. Und da uns von dieser noch keine Bilder vorliegen, gibt es zur Einstimmung die aktuelle Low Rider ST in der Fotoshow.

Harley Davidson Low Rider ST El Diablo

Nun ist Rot 2022 nicht der bevorzugte Lack für Harley-Davidson-Modelle, der Name El Diablo malt die Low Rider ST im Kopf allerdings unbewusst in einem knalligen Rot an. Einzig die CVO-Modelle tragen als Dante’s Red Fade ein dunkelrotes Farbschema. Wobei diese exklusiven Lacke nicht auf andere Modellreihen übertragen werden dürften. Es bleibt spannend was die Low Rider El Diablo sein wird. Die Low Rider ST als Basis eines Icons-Modells bietet sich an, da die rahmenfeste Verkleidung der ST in dieser Form sehr an die ersten Sport Glide-Modelle der 1980er erinnert. Und genau das ist die Basis der Icons: Ikonen in neuen Modellen maximal zitieren.

Fazit

Ein Icons-Modell 2022 würde Harley-Davidson noch fehlen. Mit der Low Rider El Diablo sind in Dokumenten vom deutschen KBA und dem US-Pendant EPA entsprechende Modellnamen und Homologationen erschienen.