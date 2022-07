Honda baut für das Wheels&Waves um Zehn rebellische Custombikes für Biarritz

Bald Tradition: Honda lässt aus aktuellen Modellen Custombikes bauen und präsentiert sie auf dem oder im Rahmen des Wheels&Waves im französischen Biarritz. 2019 waren es noch Umbauten der CB 1000 R, gefolgt von CB 650 R-Varianten und dem kleinen Highlight der beiden Rebel-Umbauten von FCR. Und exakt mit den beiden CMX-Modellen legen acht europäische Customizer für 2022 nach und zeigen 10 breitgefächerte Umbauten.

Motoveiga

Customizer: Motoveiga, Braga, Portugal

Der portugiesische Honda Händler Motoveiga inspirierte sich an spanischen Rüstungen und Florentiner Ornamentkunst aus dem 16. Jahrhundert, um eine CMX 500 Rebel in ein rollendes Kunstwerk zu verwandeln. Der Tank wurde aufwändig handbemalt, ebenso Seitendeckel, Heckfender, Lampenverkleidung und sogar der Kupplungsdeckel. Ein Schalldämpfer von Vance & Hines sowie ein Ledersitz runden das Gesamtbild ab.

Honda Europe

Lucy

Customizer: Honda Garonda, Portugal

Lucy, die Kreation der Honda Garonda-Vertretung, spiegelt die portugiesische Sonne wider. Das gold-weiße Farbschema mitsamt handgefertigtem Rebel-Logo auf dem Tank präsentiert sich abgestimmt auf die goldenen Felgen mit Weißwandreifen. Als Inspiration diente die Honda CB175 aus den 70er Jahren. Lucy vervollständigen die Nachrüst-Stoßdämpfer, ein neuer Kühlergrill sowie der Vance & Hines-Auspuff.

5Four Honda Rebel Street

Customizer: Guy Willison, 5Four Motorcycles, Großbritannien

Guy Willison hat zuvor bereits die CB 1100 RS und die CB 1000 R gekonnt individualisiert. Nun demonstriert er, wie ein »Urban Lightweight Street Flat Tracker« auf Basis der CMX 500 auszusehen hat. Die 5Four glänzt mit einem CB750-Tank in weinroter Lackierung sowie dem Ledersitz in Elfenbein-Farben. Ansehnliche Details sind Griffe aus brasilianischem Hartholz, Startnummern-Frontmaske, Flattrack-Heck sowie Stoßdämpfer mit Zusatzbehälter. Den Look vervollständigen Speichenfelgen mit Wave-Bremsscheiben, ein Metallschutzblech mitsamt Gabelstabilisator, polierte Fußrastenaufnahmen mit Schalt- und Bremshebeln von HRC, der Titanauspuff von Racefit, ein Kurzhub-Gasgriff sowie handgefertigte Kühler-Seitenteile.

Mannboard

Customizer: MAAN, Motocicli Audaci, Italien/Sardinien

Die sardische Custombuild-Company Motocicli Audaci hat sich von Sandbahn-Racern der 1930er Jahre inspirieren lassen. Ins Auge stechen die aufwändig handgefertigte Springergabel, große 19-Zoll-Speichenräder sowie die Edelstahl-Auspuffanlage mit SC-Project-Schalldämpfer. Candy-Lackierung und Blattgold schmücken den Tank. Aus Metall gefertigtes Custom-Heck, Hochlenker und ein Einzel-Ledersitz vervollständigen den Look der Mannboard-Kreation.

Akaimoto

Customizer: Akaimoto, Barcelona, Spanien

Nach tollen CB 1000 R- und CB 650 R-Umbauten zählt Honda Händler Akaimoto aus Barcelona zu den klingenden Namen der Custom-Szene. Das Erscheinungsbild der CMX1100 Rebel wurde mit dem Designkünstlers Chopinart in Angriff genommen. Inspiration lieferten Retro-Sportbikes und Honda’s Neo Sports Café-Reihe. So zeichnen das Custom-Bike ein höher positionierter Tank aus sowie eine grimmig-mattschwarze Lackierung mitsamt Gold-Applikationen. Den Look komplettieren goldfarbene Felgen, ein adaptierter Kalex-Bugspoiler, Clip-on-Lenker sowie gekappte Schalldämpfer.

Mikuniguro

Customizer: Ikono Motorbike, Madrid, Spanien

Die CMX »Mikuniguro« entspringt der Zusammenarbeit von Nomade Cycles (ein Mix aus Café, Bike- und Klamottenladen in Madrid) sowie Lackspezialist Dave Designs im spanischen Badajoz und wurde vom Madrilener Honda Dealer Ikono Motorbike umgesetzt. Das Werk ist nach dem Pferd von Fantasy-Samurai Tadakatsu benannt. Ein Vance & Hines-Schalldämpfer stärkt die Optik wie das Klangbild, dazu wurden die Radaufhängungen an die Ballonreifen angepasst. Lenkererhöhung, Heckabschluss, Micro-LED-Rücklicht sowie Blinker und Gabel-Faltenbälge runden die kunstvolle Kreation ab.

Mallorca Moto

Customizer: Mallorca Moto, Mallorca, Spanien

Der Auftritt der CMX 1100 Rebel von Mallorca Motos ist mehr als speziell. Punktuell grüne Metallic-Folierungen auf mattschwarzem Grund versprühen Coolness und lassen Kühlergitter, Kotflügel, Tankskulptur und den Auspuff einer CB 300 R in modifizierter High-up-Position noch markanter wirken. Das Neo Retro-inspirierte Custom-Bike vervollständigen tiefe Lenkerenden-Spiegel, Underseat-Rücklicht, Gabelschützer, Diamant-bestickte Sitzbank sowie die sportlich vorgeneigte Sitzhaltung.

The Sport

Customizer: FCR Original, Chauvigny, Frankreich

Die praktische und die spielerische Seite der Honda CMX Rebel hervorheben, sie aber gleichzeitig sportlicher, muskulöser und dynamischer gestalten – das war die Intention der Custombau-Company FCR Original. Eine modifizierte Schwinge ermöglicht den Einbau von Öhlins-Stereodämpfern in Kombination mit 17-zölligem Hinterrad und 190er-Reifen. Der vordere Kotflügel ist eine Eigenkreation und 25 mm niedriger verbaut. Ein extrabreiter Fatbar-Lenker erhöht die Hebelwirkung, während der Tacho auf die obere Gabelbrücke platziert wurde.

Das Bodywork besticht mit einem Polyester-Carbon-Eigenbautank (mit Aluminium-Tankdeckel), einem Sitz mit Alcantara-Bezug sowie LED-Rücklicht. Handgefertigte Fußrasten sorgen für Rennsport-Feeling, während die schwarz-leuchtrote Lackierung und zahlreiche liebevolle Details eine subtile Hommage an die klassische Honda-Symbolik darstellen. Der Motor bietet zuverlässige Serientechnik, atmet aber durch eine FCR Original-Auspuffanlage aus Edelstahl.

The Bobber

Customizer: FCR Original, Chauvigny, Frankreich

Inspiriert vom bereits serienmäßig betörenden Design der CMX 1100 Rebel vermittelt diese Interpretation Custom-Feeling und arbeitet dazu Bobber-Stilelemente heraus. Schwinge und Aufhängung blieben serienmäßig, sind um 25 mm abgesenkt. Speziell gefertigte schwarze Speichenräder stellen Breitreifen zur Schau. Aluminium-Lenker, markanter Ledersitz, spezieller Aluminium-Frontkotflügel und die lackierte Scheinwerfereinfassung sorgen für Bobber-Vibes. Dazu sind Mini-Bates FCR Original-LED-Blinker verbaut, die die kraftvolle Linienführung komplimentieren. Ein Polyester-Carbon-Kraftstofftank – mit blauem Satin-Finish und Aluminium-Tankdeckel – ziert das Bodywork. Ein keramik-beschichteter FCR Original-Auspuff sorgt für finalen Schliff und unterstreicht die mechanische Schönheit des Motorrads.

Honda CMX Rebel Waves

Customizer: FCR Original, Chauvigny, Frankreich

Als drittes Mitglied der CMX Custom-Familie hat FCR Original das Design der CMX 500 rigoros überarbeitet und ihm eine neue, zielgerichtete Identität verliehen. Inspiriert vom Feeling des Wheels & Waves-Festivals und typisch lässigem California-Spirit wurden durchgreifende Änderungen an Hinterradaufhängung, Lenker, Blinkern, Schutzblech vorne, Auspuff, Tank und Gepäckträger vorgenommen. Abgerundet wird das FCR Original-Gesamtwerk durch eine blau-weiße Wellenmotiv-Lackierung sowie das mitgeführte Skateboard am Heck.

Fazit

Honda beauftragt acht Customizer mit Umbauten der aktuellen CMX-Modelle und bekommt 10 Custombikes unterschiedlichster Stile auf das Wheels&Waves gebracht.