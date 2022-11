Honda EM:1e mit Wechselakku Die erste Elektro-Honda kommt im Sommer 2023

Damit wären es schon zwei. Nach dem Yamaha seinen Neo’s präsentierte, zeigt Honda ein erstes echtes Elektro-Kraftrad mit Wechselakku, die EM:1. Das kleine Elektro-Moped (EM) ist damit Teil des bereits recht großen Swappable Batterie Consortiums, das neben einigen wichtigen Herstellern mittlerweile um Betreiber der nötigen Wechsel-Kioske erweitert wurde. So soll die neue Honda EM:1e ab dem Sommer 2023 mit dem Wechselsystem ständig unter Strom gehalten werden können.

Honda EM:1

Das Elektro-Moped von Honda ist das erste Modell der angekündigten großen Elektro-Offensive. Maximal 45 km/h schnell, bringt der Radnabenmotor 2 Personen mit einem Akku maximal 40 Kilometer weit. Der EM:1 von Honda ist mit nur einem sogenannten Mobile Power Pack bestückt und soll vor allem in Großstädten zum Einsatz kommen. Steht keine Wechselstation zur Verfügung, kann der Akku außerhalb des Elektrorollers am normalen Haushaltsstrom geladen werden.

EM:1 nur mit Radnabenmotor

Für ein Moped mit entsprechendem Preisdruck ist keine hochkomplexe Antriebstechnik zu erwarten. Da ist es nicht verwunderlich, dass Honda beim neuen EM:1 nur auf einen kleinen Radnabenmotor setzt. So liegt viel Gewicht im Heck und zusätzlich sind die rotierenden Massen hoch. Auf der anderen Seite ist das Hauptargument des EM:1 das Wechselsystem. In diesem braucht der Akku ein eigenes individuelles Gehäuse und eine entsprechende Halterung in der Karosse. Beides braucht mehr Bauraum als ein vergleichbar großer fest installierter Akku.

Preise, Farben und Verfügbarkeit

Honda bietet den neuen EM:1 ab dem Sommer 2023 in Silber, Weiß oder mattem Schwarz an. Preise hat Honda noch keine genannt, sie dürften aber in der Nähe des Yamaha Neo's liegen, der knapp über 3.000 Euro kostet.

Fazit

Honda macht einen Schritt in Richtung Elektromobilität auf zwei Rädern. Der EM:1 ist das erste elektrische Modell des weltgrößten Herstellers und besetzt die AM-Klasse bis 45 km/h. Das Besondere ist der Wechselakku, der an noch zu errichtenden Kiosken getauscht werden können soll. Honda ist Teil des Swappable Battery Consortiums, zu dem auch KTM oder Yamaha gehören.